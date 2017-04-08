Alaçatı Ot Festivali’ndeydik

Bugün 8. Çeşme Alaçatı Ot Festivali’ndeydik.

Normalde gazetemizin ağır yükü nedeniyle şehir dışına pek çıkmam.

Ama bu kez Fahri Köşe Yazarımız Şükrü Turan Ergün’ün ısrarlarına dayanamayarak gittim. Bizi İzmir’de Şükrü Turan Ergün’ün babası Ali Ergün karşıladı. Alaçatı’ya gidiş ve Aydın’a dönüş yolculuğumuzu O’nun sayesinde rahat ve neşe içinde yaptık.

Her ikisine de çok çok teşekkür ediyorum.

İyiki de gitmişim.

Hani “Anlatılmaz yaşanır” diye bir klişe deyim vardır ya. Bu kez ne kadar klişe olursa olsun, bu deyimi kullanmak zorundayım.

Çünkü gerçekten de anlatılamayacak kadar muhteşem bir atmosferin içine düştük.

Aman Allah’ım, o nasıl kalabalık!

“Hani yüzbinlerce insan Alaçatı’ya sığmadı” desem yeridir.

Akın akın insan seli, Alaçatı’nın meydanlarını, caddelerini, sokaklarını doldurmuştu.

Bütün kafeler, bütün lokantalar, bütün barlar dolup dolup boşalıyordu. Kimisi restore edilmiş, kimisi ise yıkık dökük olduğu halde yalnızca bakımdan geçirilerek orjinal haliyle aynen korunmuş tarihi mekanlardı çoğu. Taş binalar, arnavut kaldırımları insanları adeta cezbetmişti. (Aydın’daki yıkık dökük tarihi yapıları böyle mekanlara dönüştürmek gerektiğini yıllarca ve defalarca yazdığımızı, söylediğimizi hatırladım ister istemez. Şimdi şimdi, elde kalan tek tük yapılara sahip çıkılmaya başlandığını, ama mesela ne yazık ki Zafer Mahallesi gibi mahallelerdeki güzelim binaların, bahçeli evlerin nasıl katledilerek devasa beton yığınlarına dönüştüğünü, bunu yapabilmek için de koruma kararlarının oy uğruna nasıl devre dışı bırakıldığını hatırladım.)

Öğle saatlerinden itibaren kalabalık o derece arttı ki, adeta bir izdihamı aratmayacak sıkışıklık içinde, ilerlemekte bile güçlük çektik. Adeta adım adım, adeta omuz omuza, tıpkı bir halk konseri ya da miting kalabalığı içindeymiş gibi yürüdük.

Her standda bir başka ot, bir başka sebze, bir başka yemek, bir başka börek, çörek, kek, baharatlar, bitkiler, yağlar, velhasıl yiyecek adına aklınıza gelen ve de gelmeyen ne varsa yanyana sıralanmıştı.

Sanki Alaçatı’nın her evinden, börek açan, kek, çörek yapan, yemek pişirebilen ne kadar kadın varsa, hepsi de yüzlerce standı doldurmuştu. Civardaki çiftçiler, tarlalardan ve bahçelerden taptaze otlar, enginarlar, sebzeler toplayıp getirmişlerdi.

Stand açan ya da ziyarete gelen genç kızların, kadınların pek çoğu, saçlarına papatyalardan taçlar takmıştı. Delikanlıların pek çoğu da kendi tarzlarını yakalamış görünüyorlardı.

Bazı kızlar başlarındaki o taçları, kılık kıyafetleri ve John Lennon tarzı gözlükleriyle tamamlayınca, adeta 68 kuşağının “Çiçek Çocukları” görünümüne bürünmüşlerdi.

Kendimi bir anda, zamanda yolculuk yapmış gibi hissettim.

Ülkemizin bu kadar zor, kasvetli ve karanlık günlerden geçtiği, her türlü baskı, zorbalık ve şiddetin milletçe üzerimize bir kâbus gibi çöktüğü böyle bir zamanda, etrafımda yüzbinlerce insanın hep güleryüzlü olduğunu, sıcacık ve içten şekilde gülümsediklerini, sanki bizi tanıyorlarmış gibi samimi ve canayakın davrandıklarını görmek, insan olmanın, birbirini hiç tanımayan insanlarla kaynaşmanın mutluluğunu yaşamak, kutuplaşmadan, önyargılardan, düşmanlıktan, dışlanmışlıktan, kuşkuculuk ve güvensizlikten uzak bir şekilde, hiç tanımadığımız insanlardan oluşan kalabalığın akışına kendimizi bırakıp, adeta nehirdeki bir yaprak gibi o buram buram tarih, doğa ve kültür kokan cadde ve sokaklarda hep birlikte sürüklenmek, kendimi tarifsiz güzellikteki bir rüyadaymış gibi hissetmeme neden oldu.

Tıpkı hiç uyanmak istemeyeceğim bir rüya gibi… Tıpkı dünyadaki diğer ünlü festivallerdeki gibi…

Tur otobüsleriyle akın akın gelen yerli ziyarçilerin yanısıra, yabancı ülkelerden turist kafilelerini de görmek beni turizm sektörümüzün geleceği adına sevindirdi, umutlandırdı.

Ayların, yılların bütün yorgunluğu, bütün stresi, bir medya mensubu olarak ülkemizde ve şehrimizde şahit olduğumuz bütün olumsuzlukların, bütün üzücü olayların ağır yükü adeta üzerimden akıp gitti.

Kendi kendime sormadan da edemedim: “Aydın’da, kendi memleketimde kaç kez böyle bir duyguyu hissettim? Daha da önemlisi, kaç Aydınlı, kendi yaşadığı bu güzel ve bereketli şehirde böylesi duyguları, böyle bir atmosferi hissedebiliyor acaba?”

İster istemez, Aydın’da birşeylerin yanlış gittiğine, birşeylerin eksik olduğuna dair o duyguyu bir kez daha içimde derinden hissettim.

Yoksa, gayet iyi biliyorum ki, Aydın’daki ot çeşitleri de, Aydın’ın ot kültürü de, cömert ve bereketli toprağı da hiçbir zaman Alaçatı’dakilerden hiçbir zaman aşağı kalmaz.

Peki o halde Aydın’da eksik olan, yanlış giden neydi?

Neden gülümseyen yüzler görmekte zorlanıyordum? Neden şehrin her köşesini buram buram sarmış kuşku, önyargı ve tahammülsüzlüğü hissediyordum? Neden cadde ve sokaklar barut fıçısı gibi insanlarla dolmuştu?

Acaba son 5-10 yılda kentin her santimetrekaresinin vahşice, barbarca, kuralsızca, umursamazca, sorumsuzca ve plansızca dev beton yığınlarıyla doldurulup, hiçbirimize nefes alacağımız, huzur bulacağımız bir avuç gökyüzü bile bırakılmadığı, iki kişinin yanyana yürüyebileceği kaldırımlar kalmadığı, kentleri daha yaşanılır, daha huzurlu, daha güzel, daha yeşil hale getirmek, beton teröründen korumak için kurulan bazı bakanlıklar, kentimizi beton terörüne kurban ettiği için mi?

Yoksa kentin ekonomisinin, seneler boyunca uzun vadeli bir turizm, kültür ve sanat vizyonu geliştirmekten yoksun bir elitler topluluğunun elinde, konusunun uzmanı profesyonellerle işbirliği yaparak geniş çaplı stratejiler geliştirebilmekten çok uzak, kişilere endeksli, vasıfsız ve ben merkezli dar kadrolar nedeniyle giderek daha da daralmasından, kabuğunu kıramayışından, yerel kalmasından, hemşehrilerimizin geçim alternatiflerini giderek daha da daralan bir darboğaz içinde seçeneksiz bırakmasından, alternatif sektörler geliştirilemeyişinden, dolayı mı?

Emin olamadım.

Belki hepsiydi, belki de hiçbirisi.

Alaçatı… İlçe bile değil. Vikipedi’de, “İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle” diye geçiyor. Nüfusu 9 Bin ya var, ya yok.

Düşündüm, Aydın’ın her ilçesinde, pek çok beldesinde adı “festival”, “şenlik”, “fuar” olan etkinlikler yapılıyor. Ama hangisi Alaçatı gibi kabuğunu kırmayı, insanların dört bir yandan akın akın geldiği eşsiz bir atmosfer olmayı başarabilmiş?

8. Alaçatı Ot Festivali’ni bu kadar büyük ve renkli bir şölene dönüştüren bu başarılı vizyonun oluşturulmasında emeği geçen herkesi kutlarım.

Bedenim Aydın’a döndü. Ama aklım Alaçatı’da kaldı…