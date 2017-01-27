AKTROLLERDE “HAYIR” PANİĞİ

3 gündür sosyal medyayı, özellikle de Twitter’ı yakından takip ediyorum.

Çünkü Twitter, Aktrollerin yoğun şekilde faaliyet gösterdiği bir ortam.

Hele hele seçimlerden önce, Aktroller tek merkezden koordine edilerek seçmen üzerinde algı oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyorlar.

Geçmişte, Twitter ortamında siyasi kutuplaşmayı artıran, küfür, hakaret ve siyasi linç kampanyaları ne yazık ki hiç eksik olmuyordu.

İktidara, AKP’ye yönelik en küçük bir eleştiriye bile, doğru dürüst yanıt vermek yerine küfürle, hakaretle, ya da hedef gösteren siyasi linç niteliğindeki mesajlarla yanıt verenler hiç de az değildi.

Ama şimdi, Twitter’da işler tersine dönmüş görünüyor. Gözlemlerim beni yanıltmıyorsa, Aktrollerde büyük bir “Hayır” paniği seziyorum.

“Bunu da nereden çıkardın? Nasıl anladın ki?” diye sorabilirsiniz. Somut birkaç örnek verirsem, sanırım siz de benimle aynı düşünceye varırsınız.

Gazi Meclis’imizin bütün yetkilerini elinden alacak, yüksek yargı da dahil, bütün denetleme mekanizmalarını tek bir şahsın eline, tahakkümüne bırakacak, millî iradeyi tek bir şahsa kalıcı olarak devredecek, denetlenemez, yargılanamaz bir tek parti rejimi yaratacak anayasa değişikliği Meclis’ten geçer geçmez, Twitter’da referandum anketleri furyası başladı.

Elbette Aktroller ve Erdoğan’cılar da Twitter’da peşpeşe referandum anketleri açtılar. Ama Aktrollerin ve AKP’lilerin bile açtıkları bu anketlerde “Hayır” oyları yüzde 70’lerin altına düşmeyince, Twitter’da feryatlar yükseldi.

Çünkü, Twitter’ın işleyişi şöyle: Mesela siz bir AKP’li iseniz, Twitter’da sizin takipçileriniz de genelde AKP’li oluyor.

Bu durumda, siz bir anket açtığınızda, takipçilerinizin büyük çoğunluğu AKP’li olduğu için, “Evet” sonucunun referandumda çıkacak sonuçtan da daha yüksek çıkması beklenir.

Ama böyle olmadı. “Hayır”lar açık ara önde başladı. Hal böyle olunca, önce AKP cephesindeki organize anketlerin arkası kesildi.

Sonra, kendi halindeki sade AKP seçmeni vatandaşların merak edip referandum anketleri açmaya devam ettiği görülünce, Aktrollerden ve partili Twitter hesaplarından AKP seçmenlerine çağrılar yapılmaya başlandı: “Arkadaşlar, anket açmayın. Hayır diyenler gelip sizin anketlerinizde oy kullanıyor!”

İyi de, takipçilerinizin çoğu Erdoğan ve AKP yanlıları, onlar da aynı anketlerde oy kullanmıyor mu? 🙂

Baktılar olmuyor, bu kez her zaman olduğu gibi, Twitter’da bilimsel propaganda ve algı yönetimi yöntemlerine başvuruldu.

Ansiklopedik bir ek bilgi olarak burada bir ayrıntıyı belirtmemizde yarar var: Bahsettiğim bilimsel propaganda ve algı yönetimi yöntemleri yeni değil. Tarihte ilk kez Hitler döneminde Nasyonal Sosyalist Parti tarafından çok etkili ve ne yazık ki başarılı şekilde kullanılmış yöntemlerdir.

“Ne yazık ki” diyorum, çünkü Hitler yönetiminin Alman halkı üzerinde elde ettiği bu propaganda başarısı, hem 2’nci Dünya Savaşı ile bütün dünyada milyonlarca insanın ölümüyle, hem de Almanya’nın, başkent Berlin dahil tamamen yerle bir olmasıyla sonuçlanmıştır. Berlin’in yarısını Rusya, yarısını ABD işgal etmiştir.

Oysa iktidardaki Nasyonal Sosyalist Parti’nin propagandası başarısız olsaydı, Alman halkı iktidarın çılgınlıklarına “Dur” diyebilirdi.

Daha sonra başka ülkelerde başka rejimler de bugüne kadar bu propaganda yöntemlerini teknolojiyle birlikte geliştirerek kullanmaya devam ettiler.

Neyse, küçük bir tarihsel bilgi verdikten sonra konumuza geri dönelim.

Nedir referandumda insanları “evet” çıkacağına inandırmak için uygulanan bu bilimsel yöntem?

“Çıpalama Yöntemi.”

Baktılar Twitter anketleri ters tepiyor, 2-3 gündür şöyle bir paylaşım elden ele dolaşmaya başladı:

“Referandum anket sonucu: Evet: Yüzde 100, Hayır: Yüzde 0. Anket bizim evde yapılmıştır. 🙂 (Gülücük işareti)”

Birebir hiç değiştirilmeden eş zamanlı olarak paylaşılmasından dolayı, tek elden çıktığını tahmin ettiğim bu paylaşım, bende “Çıpalama” tekniği izlenimi yarattı.

Peki nedir “Çıpalama”?

Cem Say, Odatv’deki ” ‘Hayır’ çıkma ihtimalini yüzde seksenin üzerinde görüyorum” başlıklı yazısında bu tekniği çok güzel anlatmış.

Yalnızca şu bölümü alıntılasam yeter:

“Sizce Gandhi 114 yaşında mı öldü?” sorusuyla karşılaşan insanlar, Gandhi’nin ölüm yaşını “35 yaşında mı öldü?” diye sorulanlardan çok daha yüksek tahmin ediyorlar mesela. Kafamız bir sayıya “çıpalanırsa” o değerin saçma olduğunu bilsek bile doğru yöne “gitmeye” o noktadan başlamak zorunda oluyoruz. Bu olguya psikolojide “çıpa etkisi” deniliyor.



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Cem Say’ın yazısını kesinlikle öneririm. Bir örnek de ben vereyim: Mesela, mağazalarda ya da televizyonlardaki doğrudan satış reklamlarında aynı tekniği görürsünüz. Etikette iki fiyat vardır: Mesela 100 TL’nin üstü çizilmiştir, altında “49 TL” yazmaktadır. Ürünün piyasa fiyatı aslında çoğu zaman 100 TL değil 50-55 TL’dir. Ama tüketicinin 100 TL’yi görmesi ve ürünün aslında daha pahalı olduğu algısına düşmesi istenir. Siz de her gün yüzlerce defa karşılaşıyorsunuz bu yöntemle, değil mi?

Gelelim az önceki “Anket bizim evde yapılmıştır” tweet’ine.

Bu tür bir Tweet, bunu gören Twitter ahalisinin kafasında bir “Yüzde 100” çıpası yaratır. Seçmenin bilinçaltına verilen bu mesaj, o kişinin referandum tahminini bu rakama doğru çekecektir. Yani algı yönetimine çok müsait bir tweet.

Ama Aktroller bu paylaşımların da yeterince etki yaratmadığını görmüş olacaklar ki, bu kez de şöyle paylaşımlar gelmeye başladı:

“Twitter’da her önüne gelen referandum anketi açmaya başladı. Ne kadar saçma!” falan filan.

Hani demokrasi vardı? Millî iradenin özgürce karar vermesine neden ambargo koymalı?

Yakında “Twitter anketleri yasaklansın” demeye başlarlarsa hiç şaşmayın.

Sonuç olarak, AKP ve “evet”i geçirmeye çalışanlar için bence işler hiç de istedikleri gibi gitmiyor. Türkiye’nin en büyük sendikal kuruluşlarından olan koskoca Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk “Hayır” dedi diye, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’ne yapılan saldırılar da buna işaret.

Ama Twitter’dan Sayın Koncuk’a da adeta yağmur gibi destek yağıyor.

Cumhurbaşkanlığı bence paketi geri çekse, çok hayırlı ve doğru bir siyasi karara imza atılmış olur. Öyle bir adımı herkes destekler, birlik ve beraberliğimiz pekişir.

Bu adımı umutla bekliyorum…