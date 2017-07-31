AKP’nin Güneş’le İmtihanı

Darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti…

İnsan doğal olarak hatalardan ders alınmasını bekliyor…

Mesela ekonomide doğru işler yapılmasını, doğru adamların iş başına getirilmesini beklemek her Türk vatandaşının en doğal hakkıdır, değil mi?

Oysa geçenlerde tarımda alınan ithalat kararı, yerli tarıma en büyük darbeyi vuracak türden…

Yani eski hatalara aynen devam…

Elbette o ithalatı hangi şirketler yapıyor, kaç trilyon servet kazanıyorlar bu ithalattan, o şirketler hangi siyasetçilere ait, ne yazık ki hiçbir çiftçi, köylü seçmenimiz merak etmiyor…

Bunu sormak pek çok köylümüzün, üreticimizin aklına bile gelmiyor.

Hal böyle olunca, gidip gidip tekrar oy veriyorlar…

Ne yazık ki biz kırsal kesime yıllardır sesimizi duyuramadığımız, gerçekleri anlatsak da çoğunu inandıramadığımız için boşa kürek çekmekten yorgunuz…

Bari bu kez başka bir kesime seslenelim.

Enerjinin ne olduğunu bilen, enerji sektörünün önemininin farkında olan insanlarımıza AKP’nin Güneş’le imtihanını anlatalım.

Bugün Euronews’ta yayınlanan kısacık haber, yüreğimi burktu.

İran, 20 Megawatt gücündeki ülkenin en büyük güneş enerjisi santralini hizmete açmış…

Peki 15 yıldır AKP hükümetleri Türkiye’de Güneş enerjisi üretimi için ne yaptı?

Türkiye, Güneş enerjisi potansiyeli bakımından dünyanın en şanslı ülkelerinden.

İran’dan bile daha büyük potansiyelimiz var.

Ama bizimkiler ne yapıyor?

Senelerdir bir nükleer enerjidir tutturmuşlar gidiyorlar.

Ülke elektriğinin çoğunu ithal doğalgazdan üretiyorlar.

Şimdi de Milyarlarca Dolar’ı yabancı nükleer şirketlere vererek nükleer kurma derdindeler.

Yazık günah, yurtdışına giden onca dövize…

Bir nükleer santrale verilecek parayla bin tane Güneş enerjisi santrali kurulur.

Ne diyelim?

Bir bakanın kürsüye çıkıp da bir yığın kaçak imam hatip okulu yaptırdığını hiç çekinmeden adeta övünürcesine söylediği bir ülkede, Güneş enerjisi ne ki?

Güneş enerjisi tesisi yapmaya ne gerek var? Açarsınız 100 tane daha imam hatip okulu, olur biter.

İmam hatipler her derde deva.

O da yetmezse, Allah korusun hastalık falan söz konusu olursa, şifalı deve sidiğimiz de var çok şükür!

Bilime, teknolojiye ne gerek var?