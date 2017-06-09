AKP YanlÄ±ÅŸ Yolda

08 Haziran 2017 Yazarlar

Piyasaya iktisadi aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, alÄ±cÄ± ve satÄ±cÄ±larÄ±n birbirleri ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iletiÅŸim iÃ§inde olduklarÄ± ve mÃ¼badelenin meydana geldiÄŸi yer olarak tanÄ±mlanÄ±r. Piyasa kavramÄ± soyutlanmÄ±ÅŸ bir kavramdÄ±r. Ancak piyasa kavramÄ± somut olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse, borsa olarak tanÄ±mlanabilir. Borsa hangi tÃ¼rde olursa olsun, arz ve talebin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir mekandÄ±r. Piyasa bir Ã¼lkenin sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde ise ve o Ã¼lkede yapÄ±lan iÅŸlemleri kapsÄ±yorsa buna iÃ§ piyasa, iÅŸlemler Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸÄ±yorsa bu da uluslararasÄ± piyasa olarak tanÄ±mlanÄ±...