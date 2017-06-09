AKP YanlÄ±ÅŸ Yolda

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DÃ¼nden beri, AydÄ±n Ã§iftÃ§isini ve Ã¼reticisini Ã¼zen haberler peÅŸpeÅŸe geldi.
Ã–nce, AydÄ±n OvasÄ±’nÄ±n “BÃ¼yÃ¼k Ova” kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± “MÃ¼jde!” diye duyuran bir AKP’li vekili yalanlarcasÄ±na, Mahmut Nedim BarÄ±ÅŸ Ã§Ä±ktÄ± ve bir aÃ§Ä±klama yaparak, AydÄ±n OvasÄ±’nÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n koruma kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Mahmut Nedim BarÄ±ÅŸ, Resmi Gazete’de sÃ¶z konusu yasanÄ±n eki olarak yayÄ±nlanan haritanÄ±n, AydÄ±n ovasÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± iÃ§ermediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Bu aÃ§Ä±klama Ã¼zerine, AKP cephesinden tam da alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz tarzda bir aÃ§Ä±klama geldi: “O haritada sehven yanlÄ±ÅŸlÄ±k yapÄ±lmÄ±ÅŸ”
Daha bu tartÄ±ÅŸmanÄ±n dumanÄ± tÃ¼tmekteyken, bu kez de incirin yine destekleme kapsamÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± haberi geldi.
AydÄ±n’Ä±n ve TÃ¼rkiye’nin bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyadaki en
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