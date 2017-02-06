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Şükrü Turan Ergün
06 Şubat 2017
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AKIL VE ZEKA


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com
Değerli Mücadele okurları, önceki yazılarımda sizlere duygusal zekadan bahsetmiştim.

Şimdi ise zeka ve akıl arasındaki farklılıklardan bahsetmek istiyorum.

Akıl sağlıklı her insana bahşolunan bir düşünme, kavrama ve anlama yetisidir.
Aklı olan her insan doğru ile yanlışı ayırt edebilecek durumdadır, mantıklı düşünerek bir fikir yürütebilecek kapasitededir.
Zeka ise insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümünü ifade eder.
İfadelerden de anlaşılacağı üzere zekanın tanımını yaparken dahi akıldan bahsediyoruz.
Yani zeka; aklı da kapsayan bir kavramsal bütünlüğü ifade eder, diyebiliriz.
Yine kavramdan yola çıkarak aklın ve zekanın yeteneklerden ibaret olduğunu da görebiliriz.
Peki bu ikisi arasındaki en önemli farklılıklar nedir sizce?
Örneğin, bir yakınımızla konuşurken ‘sana şu konuda bir akıl danışmak istiyorum’ dediğimiz olmuştur mutlaka.
İşte akıl paylaşılabilen birşeyi ifade eder, ama zeka paylaşılamaz, çünkü o her insanın kendisine özgü olan bir özelliktir.
Peki akıl gelişim göstermeyen sürekli olarak sabit kalan bir şey midir dersiniz?
Elbette hayır.
Zaman içerisinde fikirler ve düşünceler nasıl ki olgunlaşıyorsa akıl da aynı birliktelikte hareket eder. Örneğin ‘Şimdiki aklım olsa öyle mi yapardım?’ sözünden aklın zaman içerisinde olgunlaştığını ve gelişme gösterdiğini anlayabiliriz.
Benzer şekilde örneklere devam edecek olursak günlük hayatta mutlaka kullandığımız ‘Sana hiç akıl sır erdiremiyorum! ‘Allah sana akıl fikir versin!’ ‘Öyle bir laf ettin ki aklım karıştı!’ gibi kullanılan ifadeler yukarıda da bahsettiğim gibi aklın, doğru ile yanlışı ayırt edebilmeyi, mantıklı düşünerek bir fikir yürütebilecek kapasiteyi sunduğunu göstermektedir.
Zeka en dar tanımıyla ilişkileri kavrama ve yorumlayabilme yeteneğidir.
Zekanın her insana özgü olduğunun altını çizmiştik.
İşte insana özgü bu özelliğin belirli kişilerde daha baskın bir hale gelmesi de kişileri ‘deha’ seviyesine iter.
‘Deha’lık insan zekasının erişebileceği en üst dereceyi ifade eder.
Bu tür kişilere yüksek zekalı kişiler de denebilir.
Elbette ruhsal durum, algı kapasitesi ve ilgili olunan bir alanda bilgilenme isteği zekanın belirleyicileridir.
Sonuç olarak akıl ve zeka her ne kadar birbirleriyle benzer özellik gösteriyor olsa da zekanın insana özgü bir nitelik taşıması da zekanın akıldan en önemli ayrımıdır.
Akıl her ne kadar somut olarak ölçülemese de zeka son dönemde geliştirilen birtakım testlerle ölçülmeye çalışılmaktadır.
İlgiyle kalın.

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