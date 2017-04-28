Ah Muhalefet!

Kime ne anlatmalı ki?

Hem anlatsak ne fayda?

Bunca yıldır muhalefete anlata anlata ne elde ettik?

Önce, eleştirdiğimiz muhalefete hakkını verelim, sonra eleştiriye kaldığımız yerden devam edelim.

İşte bak, 16 Nisan öncesi bizim hep defalarca önerdiğimiz pozitif içerikli kampanyaları yaptılar, HAYIR oyları adeta patladı!

Demek ki geçmiş seçimlerde yazdıklarımızı dikkate alsalardı, atı çalan Üsküdar’ı geçemeyecekti.

Biz haklı çıkmaktan yorulduk, muhalefet ve özellikle de lokomotif olması gereken CHP yönetimi en büyük, en stratejik hataları yapmaktan yorulmadı.

Eh, haliyle onlar bu hatalardan yorulmayınca da, artık hata olarak görmek zorlaşıyor ve insan kasıt aramaya başlıyor. Darılmaca gücenmece yok, gerçek bu.

Onca siyasi deneyimi olan koca koca siyasetçiler, bu kadar çok, bu kadar büyük ve bu kadar basit hataları sürekli ama sürekli yapabilir mi?

Soru budur.

Sakın 16 Nisan’ın faturasını CHP yönetimine çıkardığım düşünülmesin. Asla böyle bir niyetim yok.

CHP; referandum kampanyasını bugüne kadar hiç seçimde ve hiçbir referandumda görülmemiş bir başarıyla yürüttü, gerçekten de beni bile şaşırttı. Hem CHP’nin, hem diğer muhalefet partilerinin referandumda canlarını dişlerine takarak gerçekleştirdikleri HAYIR mücadelesini çok başarılı buluyorum. Mühürsüz oyları saymazsak, aslında HAYIR’ın tüm engelleri yıkıp geçtiği apaçık ortada.

Bütün büyük şehirlerde ve Türkiye nüfusunun yüzde 70’ine yakınını barındıran bölgelerde istisnasız silme HAYIR çıkmış, sen ne EVET’inden bahsediyorsun? Biraz aklı, mantığı ve toplama çıkarma yapabilme becerisi olan herkes, aslında referandum sonucunun ne olması gerektiğini rahatlıkla görebilir, hesaplayabilir.

Peki sorun ne? Niye muhalefeti eleştirerek başladım yine yazıma?

Niye olacak? Mesele 16 Nisan değil. 16 Nisan’a hiç gelinmemeliydi. O ayrı mesele.

Mesele, 17 Nisan’dır. Hattâ 16 Nisan gecesi Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma ve hiç soru almadan kaçarcasına kürsüyü terketmesiyle başlayan süreçtir.

Bir düşünün dostlar…

17 Nisan’dan sonra, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, başta Saadet Partisi ve Vatan Partisi ve MHP’deki ünlü siyasetçiler olmak üzere, HAYIR için canla başla mücadele etmiş muhalefet partilerinin temsilcilerine bir davet gönderseydi…

Bütün bu partilerimizin temsilcileri, sıcağı sıcağına, tek bir masa etrafında toplanarak, hep birlikte ortaklaşa bir basın toplantısı düzenleselerdi…

Ortak bir açıklama yapsalardı…

En yandaş televizyon kanalları ve gazeteler bile, onları yan yana, omuz omuza, hep birlikte görüntülemek, ve bu dayanışmayı, bu birlik beraberliği seyircilerine, okuyucularına tek kare bile olsa göstermek zorunda kalmayacaklar mıydı?

Gümbür gümbür, güçlü bir “HAYIR” sesi duyulmayacak mıydı? “Artık hukuksuzluğun bu kadarına da, millî iradenin göz göre göre yasaya aykırı şekilde bu kadar cüretkârca gasp edilmesine HAYIR!” diyen o ses, Anadolu’nun en ücra köşelerinden bile duyulmayacak mıydı?

Türk siyasetinde deprem etkisi yapmaz mıydı öyle bir basın toplantısı?

Düşünebiliyor musunuz? Muhalefetin tüm liderleri, önde gelen tüm temsilcileri hep birlikte haksızlığa, hukuksuzluğa, en temel seçim yasalarının ve anayasanın ayaklar altına alınmasına kaya gibi sağlam bir “DUR!” diyorlar!

CHP bu öncülüğü niye yapmadı, yapamadı? Ya da bunu yapmayı niye düşünmedi?

Bakın Fransa’ya…

Birinci turda kaybeden bütün adaylar Le Pen’in rakibi olan adayları destekleyeceklerini açıkladılar. Üstelik orada hukuksuzluk ve seçmen iradesini cebren ve hile ile gasp etmek gibi daha vahim bir durum da yok ortada.

Bilmem anlatabildim mi?

16 Nisan’a kadar Sayın Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin, diğer muhalefet partilerinin ortaya koyduğu olağanüstü performans, 17 Nisan’dan itibaren yerini tam bir şaşkınlığa, bocalamaya ve dağınıklığa bıraktı.

Her parti, kendi köşesinde ağlıyor, sızlanıyor.

Her parti, kendi başına yeldeğirmenlerine kafa tutmaya çalışıyor.

Her birisi ayrı telden çalıyor.

O birlik ve dayanışmanın 17 Nisan’da sürdüğünü göremeyen HAYIR seçmenleri ise, demokrasimizin, cumhuriyetimizin, bağımsız yargının, çok partili sistemin, özgürlüklerin, adaletin ve eşit yurttaşlığın sürmesi için tüm umutlarını bağladıkları bu partiler arası dayanışmanın yerini tam bir belirsizliğe bıraktığını görünce iyice umutsuzluğa düşüyorlar.

Oysa HAYIR diyen çoğunluk, şu aşamadan itibaren asla dağılmamalı ve daha da güçlenmelidir.

Çünkü HAYIR oylarının meşruluğundan hiç kimsenin şüphesi yoktur.

Tekrar ediyorum:

HAYIR için mücadele veren muhalefet partileri, 16 Nisan referandumundan yenik çıkmamışlardır! Halkın önemli bir çoğunluğunu, parlamenter demokratik rejimimize sahip çıkmaya, tehlikenin büyüklüğünü görerek bu tehlikeye HAYIR demeye ikna etmeyi başarmışlardır.

O halde yenilmiş gibi yapmayın! Dağılmayın.

Güçlerinizi birleştirin.

Demokrasi ve çok partili parlamenter demokrasi ortak paydasında, hukuk, adalet, eşit yurttaşlık ve Türkiye’nin geleceği ortak paydasında dayanışma içine girin.

Kameraların karşısına hep birlikte çıkın.

Hep birlikte ortak bir açıklamanın altına imza atarak halkımızın yüreğine su serpin.

Bakın o zaman neler oluyor!

Bakın o zaman yandaş medya sizi nasıl da bir arada görüntülemek zorunda kalacak.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Tek elden ses çıkmaz.

Bir çubuğu kırabilirsin ama, bir desteyi kıvıramazsın bile.

Daha fazla örnek vermeye ne gerek var ki?

Arif olan anlar zaten…