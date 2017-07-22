Adım Başı Tütüncü…

Bugün birkaç işimi halletmek için Efeler kent merkezini bisikletle biraz dolaştım.

Özellikle işlek caddelerde ve bulvarlarda dikkatimi bir ayrıntı çekti.

Neredeyse adım başı bir tütüncü dükkanı türemiş.

Daha kısa bir süre öncesine kadar bu kadar tütüncü dükkanı yoktu.

Sayıları hızla artıyor olsa gerek.

Bu neyi gösterir?

Sen sigara içen yurttaşlara üvey evlat muamelesi yapar ve onların cebine göz dikersen, sigaradan akıl almaz oranlarda vergi almaya başlarsan, bu da yetmezmiş gibi bu vergileri kat kat yükseltirsen, normalde 5 lira bile olmaması gereken sigara 10 lirayı geçerse, insanlar da mutlaka başka bir yolunu buluyorlar.

Anlaşılan, bandrollü sigara almak yerine tütüne yöneliyorlar ki bence bu daha da tehlikeli!

Devletin kontrolünde olmayan, içinde ne tür maddelerin bulunduğu, ne gibi işlemlerden geçirildiği bilinmeyen, tedarik zinciri takip edilemeyen tütün ürünleri halk sağlığı açısından daha büyük bir potansiyel tehlike değil midir?

Halkı sigara ve tütün ürünlerinden caydırmak için aşırı vergi koymanın çözüm olmadığı, halkın başka yan yollara saptığı gün gibi ortada.

Bunun yerine, bırakmak isteyenlere kolay, cazip ve uygulanabilir destek faaliyetleri ve halkın geneline de daha etkin bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

Öte yandan, sigaraya kat kat vergi koyanlar, ilkokullara kadar inen uyuşturucu haplar konusunda ne yapıyorlar acaba?

Gün geçmiyor ki fiyatları 2-3 liraya kadar düştüğü söylenen ölümcül haplardan birini almış bir gencin bilincini kaybetmiş şekilde kentin göbeğinde zombiye dönüştüğü bir habere rastlamayalım.

Üstelik bu yeni nesil uyuşturucu hapların en tehlikeli özelliğinin, birkaç kullanımdan sonra ölümün hemen hemen garanti olduğu söyleniyor.

Ama milyonlarca gencimiz o kadar bilinçsiz ki, bunu bilmedikleri için birkaç defa denemekten zarar çıkmaz yanılgısına düşüyorlar.

Ne yazık ki hayatlarındaki son hataları da bu oluyor. 2-3 kullanımdan sonra ölüyorlar…

Asıl bu alanda tüm gücümüzle mücadele etmemiz gerekmez mi?