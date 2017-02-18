ADANALI ŞAİR BAKİ YILDIRIM’IN ARDINDAN

Bana en zor gelen, aramızdan ayrılan bir arkadaşın arkasından yazı yazmaktır. Ne yazacağımı bilemiyorum. Yüreğim yanıyor, ellerim titriyor. Gözlerimin yaşını tutamıyorum. Üzülüyor, üzülüyorum. Ama yazmadan, anmadan da edemiyorum. Aşağı yukarı bir yıldan bu yana Şair Baki Yıldırım Adana / Ceyhan’da evinin bulunduğu bahçede çalışırken üzerine duvar düşmüştü. Beli, eli, kolu, omuzları fazla incinmiş olacak ki felç olmuştu. Konuşamaz duruma düşmüştü. Birkaç kez aradımsa da O’nunla konuşmak mümkün olmadı. Evinde yatalak bir halde tedavi görüyordu. 16 Şubat 2017 günü Aydın’da idim. Yanıma gelen Fuat Gürsoy’la bir kahvede çay içip sohbet ederken, şiirimiz üzerine konuşurken, elimdeki ajandayı açtım. Ajandamın içinde bir kaç şiir vardı. Bunlardan biri Baki Yıldırım’a aitti.adını taşıyan bu şiiri pat diye önüme düştü. Okuduğum şiiri aynen sunuyorum:

Şiirle anlattım derdi, tasamı,

Şiirle yazdırdım anayasamı

Şiirle doldurdum gönül kasamı

Şiir dert ortağım, sırdaşım benim

Şair Baki Yıldırım şiire âşıktır, şiire sevdalıdır. Şiir O’nun aşı ve ekmeğidir. Başının tacı ve gözlerinin yaşı şiirdir. Derdini ve kederini şiirle anlatıyor. Onun en güzel marşı şiirle yazılmıştır ve şiirle haksızlığa bayrak açmıştır. Şiirle yedi arşa göklere yükselmiş ve gerekirse başını şiir için feda etmekten çekinmeyen kişiliğe sahiptir. Yanılmıyorsam Baki Yıldırım 15.06.2012 tarihinde Söke’ye kadar gelmiş ve bizzat evimizin balkonunda bir sabah kahvaltısında bir araya gelmiştik. Bu şiiri o günlerin anısına bana armağan etmişlerdi. Adı geçen bu şiiri okuyunca Fuat Gürsoy hemen bana dönerek: “Kadir Abi Baki Yıldırım’ın öldüğünü duydum” dedi. Dondum adeta. Hemen Adana’daki arkadaşı olan Mansur Ekmekçi’yi aradım. O da “Evet maalesef Baki Bey vefa etmiş, doğrudur” dedi. Eve dönünce bilgisayarımı açtım. Olayın doğru olduğunu öğrendim. Bilgisayar’da aynen şu haber vardı: