Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
18 Şubat 2017
Yazarlar

ADANALI ŞAİR BAKİ YILDIRIM’IN ARDINDAN


facebooktwittergoogle plus
admin
guclucezik@gmail.com
Bana en zor gelen, aramızdan ayrılan bir arkadaşın arkasından yazı yazmaktır. Ne yazacağımı bilemiyorum. Yüreğim yanıyor, ellerim titriyor. Gözlerimin yaşını tutamıyorum. Üzülüyor, üzülüyorum. Ama yazmadan, anmadan da edemiyorum. Aşağı yukarı bir yıldan bu yana Şair Baki Yıldırım Adana / Ceyhan’da evinin bulunduğu bahçede çalışırken üzerine duvar düşmüştü. Beli, eli, kolu, omuzları fazla incinmiş olacak ki felç olmuştu. Konuşamaz duruma düşmüştü. Birkaç kez aradımsa da O’nunla konuşmak mümkün olmadı. Evinde yatalak bir halde tedavi görüyordu. 16 Şubat 2017 günü Aydın’da idim. Yanıma gelen Fuat Gürsoy’la bir kahvede çay içip sohbet ederken, şiirimiz üzerine konuşurken, elimdeki ajandayı açtım. Ajandamın içinde bir kaç şiir vardı. Bunlardan biri Baki Yıldırım’a aitti. “ŞİİRLERİM“ adını taşıyan bu şiiri pat diye önüme düştü. Okuduğum şiiri aynen sunuyorum:

Şiirle anlattım derdi, tasamı,
Şiirle yazdırdım anayasamı
Şiirle doldurdum gönül kasamı
Şiir dert ortağım, sırdaşım benim

Şair Baki Yıldırım şiire âşıktır, şiire sevdalıdır. Şiir O’nun aşı ve ekmeğidir. Başının tacı ve gözlerinin yaşı şiirdir. Derdini ve kederini şiirle anlatıyor. Onun en güzel marşı şiirle yazılmıştır ve şiirle haksızlığa bayrak açmıştır. Şiirle yedi arşa göklere yükselmiş ve gerekirse başını şiir için feda etmekten çekinmeyen kişiliğe sahiptir. Yanılmıyorsam Baki Yıldırım 15.06.2012 tarihinde Söke’ye kadar gelmiş ve bizzat evimizin balkonunda bir sabah kahvaltısında bir araya gelmiştik. Bu şiiri o günlerin anısına bana armağan etmişlerdi. Adı geçen bu şiiri okuyunca Fuat Gürsoy hemen bana dönerek: “Kadir Abi Baki Yıldırım’ın öldüğünü duydum” dedi. Dondum adeta. Hemen Adana’daki arkadaşı olan Mansur Ekmekçi’yi aradım. O da “Evet maalesef Baki Bey vefa etmiş, doğrudur” dedi. Eve dönünce bilgisayarımı açtım. Olayın doğru olduğunu öğrendim. Bilgisayar’da aynen şu haber vardı:

”Ceyhan Köprü Gazetesi, Adana Dergisi ve Adana Gazetesi’nin İmtiyaz sahibi Selçuk Yıldırım’ın Babası Şair Baki Yıldırım hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesinin 15 Ocak Pazar günü Ceyhan Asri mezarlığında defin edileceği kaydedildi” diye yazıyordu. Aldığım haber gerçekten doğru idi. Nedenli üzüldüğümü burada ifada edemem. Sevenlerinin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun demekten başka ne diyebilirim?
Şair Baki Yıldırım Adana’dan geliyor, şairlerin, yazarların harman olduğu Çukurova’dan geliyor. Bu topraklarda Karacaoğlan, Dadaloğlu, Aşık A. Vahap Kocaman, Ahmet Ada, Âşık Halil Karabulut, Âşık Feymani, Kul Mustafa, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İzgü gibi şair ve yazarların yer aldığı yerden geliyor.
Şair Baki Yıldırım bir aşk şairi idi. Halk şiirine uygun şiirler yazıyordu. Uyakları, heceleri halk şiirimizin geleneğine uygun olarak şiirler yazıyordu. Örnek olarak “Hasret” başlıklı şiirinde şöyle yazıyordu:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  KAR

Kulağım çınladı durup dururken
Acaba sevgilim beni mi andı?
Ayrılık çanları cana vururken
Sevda ateşiyle yüreğim yandı

Gözlerim yoruldu yol gözlemekten
Pişmanlık duymadım seni sevmekten
Yataklara düştüm inan hasretten
Seven gönül seni unuttu sandı.(1)

Görüldüğü gibi, şiirde bir aşk lirizmi vardı. Sözcükler, heceler ve uyaklar yerli yerinde ustaca kullanılmıştır. Şiirde (6+5=11) ölçüsüne göre sağlam olarak yer almıştır. Şair Baki Yıldırım ile başta Adana olmak üzere, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Kütahya Simav, Tunçbilek, Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim, Muğla, Bodrum, Isparta, Karaağaç, Eğirdir, Göller Yöresi gibi il ve ilçelerde yapılan şiir etkinliklerinde hep birlikte olduk. Cana yakın barışsever sevgi dolu bir insandı. 72 yaşında iken aramızdan ayrıldı.
1945 Adana / Ceyhan doğumlu idi. 42 yıllık fotoğrafçılık mesleğinin yanı sıra edebiyatla, sanatla ve şiirle uğraşıyordu. Ceyhan İleri gazetesinde “Baki’nin Penceresinden” Kültür sanat sayfasını hazırlıyordu. Şiirleri birçok dergi ve seçkilerde yer aldı, bir kısmı bestelendi. “Sevgi Çiçekleri Solmasın” şiirler kitabının önsüzü, bu satırların yazarı tarafından yazıldı. İkinci şiirler kitabı “Sevginin Yüceliği” adlı kitabıyla Türk edebiyatına önemli eserler kazandırdı. Basılmaya hazır üç kitabı daha vardır. Şair Baki Yıldırım’ın vefatından dolayı sanat, kültür dünyasına, sevgili ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı diliyor, mekanı cennet olsun diyorum.
1- Şair Baki Yıldırım, Sevgi Yolu Dergisi Şairleri Güldeste 2008 – Hazırlayan: Gündüz Aydın, Ay Yayınları- Salihli- Manisa.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ASIR…

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güçlü Çezik

    “EVET”İ 6 AYDIR YAŞAMIYOR MUYUZ?

    18 Şubat 2017 Yazarlar

    Ordumuz Fırat Kalkanı'nda savaşmakta, hergün şehit vermekte olduğu halde, GATA kapatıldı. Hangi yetkiyle? Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan "Evet" çıkarsa kalıcı olarak verilecek olan KHK yetkileriyle... Askeri liseler kapatıldı. Hangi yetkiyle? Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan "Evet" çıkarsa kalıcı olarak verilecek olan KHK yetkileriyle... Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları, Astsubay Okulları, Jandarma Okulları kapatıldı. Hangi yetkiyle? Bugün OHAL ile sahip olunan, yarın referandumdan "Eve...

  • admin

    ADANALI ŞAİR BAKİ YILDIRIM’IN ARDINDAN

    18 Şubat 2017 Yazarlar

    Bana en zor gelen, aramızdan ayrılan bir arkadaşın arkasından yazı yazmaktır. Ne yazacağımı bilemiyorum. Yüreğim yanıyor, ellerim titriyor. Gözlerimin yaşını tutamıyorum. Üzülüyor, üzülüyorum. Ama yazmadan, anmadan da edemiyorum. Aşağı yukarı bir yıldan bu yana Şair Baki Yıldırım Adana / Ceyhan’da evinin bulunduğu bahçede çalışırken üzerine duvar düşmüştü. Beli, eli, kolu, omuzları fazla incinmiş olacak ki felç olmuştu. Konuşamaz duruma düşmüştü. Birkaç kez aradımsa da O'nunla konuşmak mümkün olmadı. Evinde yatalak bir halde tedavi görüyordu. 1...

  • Güner Dokuyucu

    Cemre Düşüyor

    17 Şubat 2017 Yazarlar

    Kış gelecek, geliyor, geldi derken, yine kışın son aylarına yaklaştık bile. Zaman su gibi aktı geçti. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Cemre vakti yaklaştı. Peki Cemre ne zaman düşer Eski Türklerden bugüne kadar yaşayan yaygın inanışa göre, ilk Cemre 20 Şubat'ta havaya düşer. Havaya düşen ilk Cemre'den sonra da, havadaki kış soğukları yavaş yavaş kırılmaya, hava yavaş yavaş yumuşamaya başlar. İnanış böyle. İlk Cemre'miz ve kışın bitişi şimdiden hayırlı olsun......

  • Güçlü Çezik

    Atatürk’ün Erzurum Konuşması

    17 Şubat 2017 Yazarlar

    Dün sizinle Atatürk'ün Erzurum konuşmasından uzun bir bölüm paylaşmıştım. O konuşma, inanılmaz bir şekilde tıpkı bugünkü gibi bir ortamı tarif etmektedir. Bugün, ülkemizde 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yaşandığı, ülkemizin terör, darbe ve ekonomik krizle boğuştuğu, Suriye'de Fırat Kalkanı'nda savaştığı böyle kaos içindeki bir dönemde bile, ülkemizi daha da kargaşaya sürükleyen bir referandum ile rejim değişikliği kavgasını çıkartmakta sakınca görmeyenlerin eline düştüğümüz şöyle bir zamanda, Atatürk'ün o konuşmasının size bugünü hatırl...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKİTLERİ

takvim
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE