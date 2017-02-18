ADANALI ŞAİR BAKİ YILDIRIM’IN ARDINDAN

Son Dakika
Şiirle anlattım derdi, tasamı,
Şiirle yazdırdım anayasamı
Şiirle doldurdum gönül kasamı
Şiir dert ortağım, sırdaşım benim
Şair Baki Yıldırım şiire âşıktır, şiire sevdalıdır. Şiir O’nun aşı ve ekmeğidir. Başının tacı ve gözlerinin yaşı şiirdir. Derdini ve kederini şiirle anlatıyor. Onun en güzel marşı şiirle yazılmıştır ve şiirle haksızlığa bayrak açmıştır. Şiirle yedi arşa göklere yükselmiş ve gerekirse başını şiir için feda etmekten çekinmeyen kişiliğe sahiptir. Yanılmıyorsam Baki Yıldırım 15.06.2012 tarihinde Söke’ye kadar gelmiş ve bizzat evimizin balkonunda bir sabah kahvaltısında bir araya gelmiştik. Bu şiiri o günlerin anısına bana armağan etmişlerdi. Adı geçen bu şiiri okuyunca Fuat Gürsoy hemen bana dönerek: “Kadir Abi Baki Yıldırım’ın öldüğünü duydum” dedi. Dondum adeta. Hemen Adana’daki arkadaşı olan Mansur Ekmekçi’yi aradım. O da “Evet maalesef Baki Bey vefa etmiş, doğrudur” dedi. Eve dönünce bilgisayarımı açtım. Olayın doğru olduğunu öğrendim. Bilgisayar’da aynen şu haber vardı:
Kulağım çınladı durup dururken
Acaba sevgilim beni mi andı?
Ayrılık çanları cana vururken
Sevda ateşiyle yüreğim yandı
Gözlerim yoruldu yol gözlemekten
Pişmanlık duymadım seni sevmekten
Yataklara düştüm inan hasretten
Seven gönül seni unuttu sandı.(1)
Görüldüğü gibi, şiirde bir aşk lirizmi vardı. Sözcükler, heceler ve uyaklar yerli yerinde ustaca kullanılmıştır. Şiirde (6+5=11) ölçüsüne göre sağlam olarak yer almıştır. Şair Baki Yıldırım ile başta Adana olmak üzere, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Kütahya Simav, Tunçbilek, Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim, Muğla, Bodrum, Isparta, Karaağaç, Eğirdir, Göller Yöresi gibi il ve ilçelerde yapılan şiir etkinliklerinde hep birlikte olduk. Cana yakın barışsever sevgi dolu bir insandı. 72 yaşında iken aramızdan ayrıldı.
1945 Adana / Ceyhan doğumlu idi. 42 yıllık fotoğrafçılık mesleğinin yanı sıra edebiyatla, sanatla ve şiirle uğraşıyordu. Ceyhan İleri gazetesinde “Baki’nin Penceresinden” Kültür sanat sayfasını hazırlıyordu. Şiirleri birçok dergi ve seçkilerde yer aldı, bir kısmı bestelendi. “Sevgi Çiçekleri Solmasın” şiirler kitabının önsüzü, bu satırların yazarı tarafından yazıldı. İkinci şiirler kitabı “Sevginin Yüceliği” adlı kitabıyla Türk edebiyatına önemli eserler kazandırdı. Basılmaya hazır üç kitabı daha vardır. Şair Baki Yıldırım’ın vefatından dolayı sanat, kültür dünyasına, sevgili ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı diliyor, mekanı cennet olsun diyorum.
1- Şair Baki Yıldırım, Sevgi Yolu Dergisi Şairleri Güldeste 2008 – Hazırlayan: Gündüz Aydın, Ay Yayınları- Salihli- Manisa.
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