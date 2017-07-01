Adalet Devletin Temelidir

Hangi partiye oy verdiğin önemli değil.

Hangi siyasi rejimi, hangi ideolojiyi istediğin de önemli değil.

Onbinlerce yıllık insanlık tarihinden ders almak istiyorsan…

Hangi devletler nasıl yıkılmış, ona bak yeter…

Bir devletin rejimi ne olursa olsun…

İster krallık…

İster tiranlık…

İster firavunluk…

İster imparatorluk…

İster şahlık…

İster padişahlık…

İster monarşi…

İster oligarşi…

İster sosyalizm…

İster komünizm…

İster liberalizm…

İster emperyalizm…

ister sosyal demokrasi…

İsterse parlamenter demokrasi olsun…

Devletlerin rejimi ne olursa olsun…

O devletleri ayakta tutan en önemli temelin, “adalet” olduğunu görürsün…

İnanmıyorsan gir Google’a araştır…

Gerçi Vikipedi (Wikipedia) pek adaletli siyasi zihniyetimiz sayesinde Türkiye’den erişime kapalı.

Orada insanlık tarihi ve gelmiş geçmiş bütün devletlerle ilgili çok zengin ansiklopedik bilgiler var.

Yine de istersen o bilgilere erişmenin pek çok yolu var.

10 dakikanı almaz.

İktidarı seviyor olabilirsin.

Ülkeye hakim siyasi zihniyeti destekliyor olabilirsin.

Ama bir sor kendine:

İktidarı mı daha çok seviyorsun, yoksa bu cennet vatanı mı?

Desteklediğin siyasi kadroları mı daha çok seviyorsun, yoksa 80 milyonluk bu eşsiz, kudretli ve tüm dünyaya yüzlerce yıl kafa tutmuş Türk milletini mi?

Çünkü, dediğim gibi, adalettir bir devleti ayakta tutan.

Krallar, padişahlar bile, adaletli oldukları sürece ayakta kalmışlardı. Adaletten saptıklarında koskoca krallıkları, padişahlıkları, imparatorlukları başlarına yıkılmıştı.

O yüzden, devletimizi ayakta tutan adalettir. Senin oy verdiğin partiler, siyasetçiler, devletin ayakta kalması sayesinde varlar.

Devletin temel direği olan adalet yerle bir olmuşsa, devlet de ayakta kalamaz.

Devlet olmazsa, ne iktidar, ne muhalefet, ne oy verdiğin siyasetçiler, ne o makam koltukları, ne sen, ne de ben kalırız.

Yanıbaşımızda devletin kalmadığı, yerle yeksan olduğu ülkelere bir an için baksan, bir an için kafa yorsan, ibret almak için yeter.

Bu kadar zor mu, yanıbaşımızdaki yüzmilyonlarca Müslüman insanın adaletsiz, devletsiz kaldıklarında nasıl kahredici bir akibet yaşadıklarını idrak edip ibret almak?

Bu kadar zor mu, adaletten yana olmak?

Adalet demek, af demek değil ki!

Suçluların cezasız kalması değil ki!

Suçlu ile suçsuzun ayrılması, suçlulara suçları ölçüsünde orantılı ceza verilmesi, suçsuzların da hakkının ve özgürlüklerinin teslim edilmesi demek.

Birisinin bizzat kendi ağzıyla söylediği o ünlü deyim gibi, “at iziyle it izinin birbirinden ayrılması” demek adalet!

Ülkeye hakim siyasi zihniyete destek veren bir seçmen bile olsan, adaletten yana olman için muhalif olman bile gerekmiyor ki!

Mesela, iktidar seçmeni bile olsan, iktidarı uyarabilirsin, adalet isteyebilirsin.

İktidar gücünü nereden alıyor sanıyorsun? Senden!

Sen seçmensin! Sen tüm adaletsizliklere sessiz ve tepkisiz kaldığın sürece, ülkede yaşanan bu kötü gidişat azalacak mı sanıyorsun? Daha da artacak.

Oysa güç sende. İktidarı iktidarda tutan sensin!

Herkesten ve her makamdan kudretli ve kuvvetlisin!

Aslında muktedir sensin!

Çünkü sen, millî iradenin ta kendisisin!

Kendi oylarınla, kendi ellerinle iktidar yaptığın partiden, adaletli davranmasını, yargıyı adil ve bağımsız hale getirmesini istemek neden bu kadar zor senin için?

Bunda bir iktidar karşıtlığı yok ki?

Bir iktidar, hem adaleti gözetip, hem de iktidarda kalabilir.

Üstelik bir iktidar, ne kadar adaletli bir yönetim tesis ederse, o kadar güçlenir, ülkeyi ve devleti de o kadar güçlendirir.

Bunu anlamak bu kadar zor mu?

Tarihe baksan göreceksin ama, hiç baktın mı, bakıyor musun bilmiyorum…

Toplumun her kesiminden yükselen adalet çığlıklarını iktidar karşıtlığı haline dönüştüren, ne yazık ki sensin ey yandaş seçmen.

Çünkü sen de adaletli bir yönetim istesen, bu adalet yürüyüşleri, bu adalet talepleri iktidar karşıtlığı olmaktan çıkacak, toplumun, halkımızın ortak bir talebine dönüşecek.

Tıpkı 16 Nisan referandumunda olduğu gibi.

Bak mesela, o referandumda yalnızca muhalefet mi hayır dedi?

AKP seçmenlerinin de önemli bir kısmı hayır dedi değil mi?

Bu nedenle de, olay iktidar karşıtlığı olmaktan çıktı, rejim tercihine dönüştü.

Zaten anayasa değişikliğinin temelinde de bu vardı, rejim değişikliği.

Şimdi anlamamış olabilirsin belki, ama gümbür gümbür gelen rejimin nasıl tehlikeli, istikrarsız, sağlıksız ve sakıncalı bir rejim olduğunu, en geç 2019’da anlayacağından zerre kadar şüphem yok.

Ama dileyelim ve hergün dua edelim ki o zamana kadar ülkemiz, vatanımız ve milletimiz için iş işten geçmiş olmasın.

Neyse, konumuza geri dönelim.

Nasıl ki 16 Nisan referandumunda hayır diyen seçmenler, AKP karşıtı oldukları için değil, AKP’yi ve sarayı sevdikleri, destekledikleri halde rejim değişikliğine hayır dedilerse, sen de pekala iktidardan desteğini çekmeden adalet talebinde bulunabilirsin.

Çevrende gördüğün, tanık olduğun hiç mi adaletsizlik yok?

Mesela bir CHP’li, uzun namlulu tam otomatik silahla poz verse, tehdit etse, anında hapsi boylar mı boylamaz mı?

Doğrusu da budur değil mi? Biz hukukçu değiliz. Ama mahkemelerin Türk Ceza Kanunu 216’ncı maddeye dayanan kararları çok açık: “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”

Peki, aynı pozu veren, aynı tehditleri savuran yandaşlardan, daha da tehlikelisi, partililerden neden hiçbirisi gözaltına bile alınmadı?

Ya da hiç mi usulsüz, haksız ihalelere, sınavlara, kadrolaşmaya tanık olmadın?

Tüm bunları adil buluyor musun? Buluyorsan, çok tehlikeli ve çarpık bir adalet anlayışının pençesine düşmüşsün demektir.

Çünkü bunun adil olmadığını, kendi yüreğin ve vicdanın bile, ta en derinlerde gayet iyi bilmektedir. Buna şüphe yok.

Demem o ki, mesela ben, AKP iktidara gelmeden önce de adaletsizliklere, haksızlıklara tepki gösteriyordum, şimdi de gösteriyorum.

Yani bu bir iktidar karşıtlığı değil, olamaz da…

Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde FETÖ kumpaslarına da tepki gösteriyordum, bu konuda sayısız makaleler yazdım, haberler yaptım.

Yani toplumu kutuplaştıran, yalnızca muhalefet değil, adaletli bir yönetim anlayışı istemeyen yandaş seçmenler de toplumu iktidar ve muhalefet olarak ikiye ayırmakta, kutuplaştırmakta.

Oysa bu devlet hepimizin devleti değil mi? Bu vatan, bu bayrak hepimizin değil mi?

FETÖ mensupları elbette devletten temizlensin, yaptıkları haksızlıklar telafi edilsin istiyoruz. Zaten devlete verdikleri tahribat yıllarca telafi edilemeyecek kadar büyük. Ama onların yerine kim geliyor?

Devletin bütün kaynaklarını, bütün nimetlerini, bütün kadrolarını, toplumun yalnızca yarısı mı kullansın, yalnızca tek bir partinin mensupları mı bunlardan yararlansın?

Ama 80 milyonluk bu koskoca halkın kalan yarısının da memur olmaya, ya da ihalelere katılmaya, öğretmen olmaya, KPSS sınavlarında daha yüksek notlar alırsa kadroya girmeye hakkı yok mu?

Bu toplumun yarısına, seninle eşit haklara sahip T.C. yurttaşları oldukları halde, Suriyelilerin yarısı kadar bile yaşama hakkı vermezsen, bu duruma bir seçmen olarak göz yumarsan, bu ülkede huzur diye birşey kalır mı? Bu ülkede kavga biter mi? Bu ülkede hiçbirşey iyiye gider mi?

Ülkede birşeylerin iyiye gitmesi için, önce birlik ve beraberliğimizi yeniden kazanmamız gerek. Ama bir taraf hep bana hep bana dediği sürece, birlik beraberlik nasıl sağlanabilir?

Bir aile içinde bile, kardeşlerden birisi sürekli tüm meyveleri bitirip, sofrada herkesin lokmasına göz diktiğinde kavga çıkmıyor mu?

Buna çevrendeki miras kavgalarında da mutlaka şahit olmuşsundur.

Bir iktidar, elbette ki kendi kadrolarıyla çalışmak ister. Bak buna bile itirazımız yok. Ama bir devletin tüm kurumlarını, tüm sistemini en ince kılcal damarlarına kadar ele geçirmeye çalışmak, başka hiçkimseye yaşam hakkı tanımamak, sana bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Bu tavırdan, birlik beraberlik, kardeşlik, huzur ve refah çıkar mı?

Bir ülke, kalkınırsa topyekün kalkınır. Batarsa da topyekün batar. Var mı ötesi?

Kendine yapılmasını istemediğin hiçbirşeyi, başkalarına yapmamak, yapılmasına sessiz ve tepkisiz kalmamak, hem insanlığın, hem de İslam’ın en temel kurallarından değil midir?

Yaparsan, yarın senin de başına bir iftira, bir haksızlık, bir adaletsizlik geldiğinde, şikayet etmeye, yakınmaya, tepki göstermeye ne hakkın kalır? Üstelik seni yandaş bir seçmen olman da kurtaramaz.

Mesela bir örnek vereyim ki, tehlikenin senin için de ne kadar büyük olduğunu, “Ben sıradan bir seçmenim, sıradan bir yurttaşım, bana niye adaletsizlik yapılsın ki? Ben niye günün birinde mağdur olayım ki?” diye düşünmenin ne kadar yanlış olduğunu iyice anlayasın:

Sana ya da canından çok sevdiğin evladına, bir AKP’li yönetici otomobiliyle çarpsa ve sen ya da evladın Allah korusun ömür boyu sakat kalsanız, sence mahkeme senin lehine karar verir mi? Bundan emin olabiliyor musun?

Bak, ne kadar basit bir örnek. Trafik bu. Bir anlık dikkatsizlikle hergün ne kazalar oluyor, haberlerde hergün hepimiz kahrolarak görüyoruz. Olmayacak şey mi?

Bu örneği niye verdim?

Günlük hayatımızda karşılaştığımız hiç beklenmedik olaylar, çoğu zaman parti yandaşlığının hiçbir işe yaramayacağı olaylar olabilir.

İşte halkımızın içine düştüğü çıkmaz budur. İşte adalet bunun için devletin direğidir. O çökerse, devlet ayakta kalır mı?

Aynı kaza, bir CHP’li yönetici ile bir CHP seçmeni arasında gerçekleşse, CHP seçmeni vatandaşın yaşadığı mağduriyete uygun şekilde adil hüküm verilmesi neredeyse garanti.

Bak işte, adaletsizlik yandaş bir seçmen olduğun ve iktidara destek verdiğin halde nasıl da senin aleyhine dönüverdi?

Bence bu örneği tekrar tekrar düşünmelisin.

Üstelik yaşanmış gerçek bir örneği de var.

Hani şu ünlü film yönetmeninin oğlu.

Bir polisimize çarpmıştı.

Çarptığı kişi polis değil de sen olabilirdin.

Ve iktidara oy vermiş olman, yandaş olman hiçbir işe yaramayacaktı.

Bu çeşit yüzlerce, binlerce örnekten hiç ibret almayacak mıyız?

Adalet, adı üstünde, adil olmaktır. İktidar – muhalefet ayrımı yapmadan, adil bir şekilde hüküm vermektir.

Yine de inanmamakta ısrar ediyorsan, Türkiye’de işlerin adil yürüdüğünü, yargı sisteminin adil ve bağımsız bir şekilde yasaların gereğini yerine getirdiğini düşünüyorsan, yalnızca tek bir soru sormam yeterli olacaktır:

Eğer yargıya tepeden baskı gelmiyorsa, yargıya müdahale edilmiyorsa, FETÖ soruşturmaları ve yargılamaları siyasi engellemelere takılmıyorsa, neden FETÖ’cü ve ByLock’çu milletvekillerinden bir teki için bile en küçük bir soruşturma, yargılama ya da fezleke çıkmadı?

Bak milletvekili derken, hiç parti ayrımı yapmadan sordum.

Hadi yanıtını sen ver…