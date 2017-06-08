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Şükrü Turan Ergün
08 Haziran 2017
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ADALET


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com

‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.’

Allah’a şükürler olsun ki bugüne kadar haksızlık karşısında susmadım.

Hayatım boyunca ailemden aldığım ahlak ve terbiye ile insanlara karşı saygı ve sevgi çerçevesinde davranmaya, her daim Allah’ın rızasını kazanmaya ve kul hakkı gözeterek yaşamaya çalıştım.

Bundan ötürü de bir haksızlık gördüm mü susmadım.

Hassasım; çünkü vicdan sahibiyim.

Ne zaman ki vicdanımızı kaybettik, ne zaman ki merhamet içimizden eksildi, işte o zaman insanlığımızı kaybeder, insan gibi yaşamaktan uzaklaşırız.

Ve birbirimize olan sevgimiz azaldıkça azalır, haset tohumlarını içimize ektikçe eker ve insani değerlerden uzaklaştıkça uzaklaşırız.

Bizler en azından üstümüze düşeni yapıp susmadıkça ve hak için doğruları söyledikçe bir kibrit şulesi olup o aydınlığa tüm insanlığı davet ederiz.

Benim hayatım boyunca edindiğim düstur budur.

Yaradılışımızın gayesi ve insan olmanın bilinciyle her daim saygı, sevgi ve hoşgörü ortamında yarınlar diliyorum.

“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz ki Allah herşeyi hakkıyla bilendir. İlim ve irfan sahibidir.” (İnsan Sûresi, 30. Ayet)

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    ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.’ Allah’a şükürler olsun ki bugüne kadar haksızlık karşısında susmadım. Hayatım boyunca ailemden aldığım ahlak ve terbiye ile insanlara karşı saygı ve sevgi çerçevesinde davranmaya, her daim Allah’ın rızasını kazanmaya ve kul hakkı gözeterek yaşamaya çalıştım. Bundan ötürü de bir haksızlık gördüm mü susmadım. Hassasım; çünkü vicdan sahibiyim. Ne zaman ki vicdanımızı kaybettik, ne zaman ki merhamet içimizden eksildi, işte o zaman insanlığımızı kaybeder, insan gibi yaşamaktan uzaklaşırız...

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