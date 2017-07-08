3Y ve ADALET…

Adında “Adalet” olan Adalet ve Kalkınma Partisi, 15 yıl önce halkımıza şu 3 konuda söz vererek iktidara geldi:

Yolsuzluk, Yoksuzluk ve Yasaklar…

AKP, yolsuzlukları tarihe gömecekti…

AKP, halkımızın yoksulluğunu çözecekti…

AKP, yasakları kaldıracak, ülkemizi daha demokratik ve özgür bir hale getirecekti…

Tam 15 koca sene geçti…

Ülkede yolsuzluklar azaldı mı, yoksa tüm toplumu bir kanser gibi sardı mı?

Ülkede yoksulluk azaldı mı, yoksa kat kat arttı mı?

Ülkemizde yasaklar kalktı mı, yoksa artık insanlarımız en küçük bir tepki bile göstermekten korkup sinmeye mi başladılar?

Sevgili AKP seçmenleri, elinizi vicdanınıza koyup söyler misiniz, rejimin bütün kurumları ve parlamenter sistem, yargı sistemi bile tepeden tırnağa değiştirildiği halde, halkımızı 3Y’den kurtarmak vaadiyle iktidara gelen AKP, hâlâ bunu başaramamışsa, başarmak şöyle dursun, bu 3Y kat kat daha beter hale gelmişse, hâlâ ne için ve hangi mantıkla her seçimde oy verirsin?

Eğer 15 sene önce CHP ya da bir başka parti 3Y’den kurtarmak vaadiyle iktidara gelmiş olsaydı, ülke kat be kat daha beter hale geldiği halde 15 sene sabreder, tekrar tekrar oy verir miydiniz?

Herşey bir yana, Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklar’ı kaldıracağız diye işbaşına gelenler, bunları değil, başka bir 3Y’yi ortadan kaldırdılar, adeta yerle bir ettiler:

Yasama, Yürütme ve Yargı’yı!..

Bir devlet, bu 3 temelin üzerinde ayakta kalır.

Bu 3’ünü de ancak ADALET ayakta tutar.

Bu 3’ü çökerse, devlet başımıza çöker!

Bir daha oy vereceğiniz zaman, bunu hatırlamanızı dilerim.

Ne için, hangi mantıkla oy veriyorsunuz bilemem.

Ama nedeniniz, gerekçeniz ister maddi olsun, isterse manevi olsun, ne olursa olsun…

Eğer devletimiz ayakta kalmazsa, eğer ülkemiz ve vatanımız elimizde kalmazsa…

Oy vermenizin nedeni olan ne malınız mülkünüz kalır, ne işiniz kalır, ne maaşınız kalır, ne devlet yardımınız kalır, ne 3 kuruş menfaatiniz kalır, ne de çoluğunuzun çocuğunuzun can ve mal emniyeti kalır…

Ülkesiz ve devletsiz kalmanın ne demek olduğunu, her gün Ege Denizi’nde ailece çoluk çocuk boğularak can veren Suriyelilerden görüp ibret almayacak mıyız hâlâ?

İdeolojilerimiz farklı olabilir, etnik, dinî ve mezhepsel kimliklerimiz farklı olabilir…

Ama hiçbirimizin, devleti ayakta tutan 3Y’yi, yani yasama, yürütme ve yargıyı oylarımızla yerle bir etme lüksümüz yok!

Hiçbirimizin, ADALET’i yerle bir eden diğer 3Y’yi, yani Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları oylarımızla daha da körükleme lüksümüz yok!

Hiçbirimizin, ayrımcılığı, kutuplaşmayı, kin ve nefret söylemlerini oylarımızla daha da tırmandırma lüksümüz yok!

Hiçbirimizin, tüm halkın ortak varlıkları olan ve herkese eşit hak ve hizmet vermesi gereken devlet kurumlarını oylarımızla tek parti devletine dönüştürme lüksümüz yok (hangi parti olursa olsun).

Çünkü;

Daha önceki makalelerimde defalarca tekrar ettim, bir kez daha burada hatırlatmak isterim ki:

Oylarımızla bu devletimizin kurumlarını, vatanı ve ülkeyi kendi başımıza yıkarsak…

Ne parti kalır, ne koltuk kalır, ne taşeron kalır, ne maaş kalır, ne evimiz barkımız kalır, ne de çocuklarımızın yaşama şansı kalır!..

Suçlamak veya eleştirmek için söylemiyorum ama; her seçimde, her seçmen vicdanıyla oy verse, zaten ülkemiz bugün bu hale gelmezdi…

Bir daha seçim yüzü görebilir miyiz meçhul…

Ama ülkemiz bir seçime daha ulaşabilirse, vicdanımızla oy vermekten başka çıkış yolu yok.

Çünkü, hangi partinin seçmeni olursanız olun, bakınız hepimizin güvencesi olan, ülkemizi ayakta tutan kurumlarımız birer birer dağılıyor, işlemez hale geliyor, tarumar oluyor.

Bugüne kadar Türkiye’yi tehlikeli dönemlerde o kurumların varlığı ayakta tutmuştu.

Ama bu kez, vicdanımızla ülkemizin ayakta kalması için doğru şekilde kullanacağımız oylarımızdan başka güvencemiz kalmadı.

Çünkü seçmenlerimizin çoğunluğu bunu yapmazsa, artık ülkemizi bu gidişattan kurtaracak hiçbir kurum kalmayacak.

Seçmenlerimizin çoğunluğu, ülkemizin ne hale geldiğini görüp bu kez tercihlerini vicdanlarıyla ve düşünerek yaparlarsa, Türkiye’miz bu korkunç gidişattan kurtulur, halkımız yeniden umuda kavuşur.