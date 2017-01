30 SORUDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ-3

Asıl soru şudur: Bir gazete, köşe yazılarında anayasa değişikliklerini öven, AKP’lilerin görüşlerini en ince ayrıntılarına kadar birebir aktaran makalelere yer verse, köşe yazılarının içeriklerine karışan, “Böyle makale istemeyiz” diye acaba en ufak bir bahane, en ufak bir itiraz öne süren çıkar mı?

Biz, halkımıza, seçmenlerimize ve ülkemize karşı onurlu bir görevi burada her türlü kısıtlamaya ve mahrumiyetlere rağmen yerine getirmeye çalışıyoruz.

Şundan herkes emin olabilir: Eğer Meclis’teki anayasa görüşmeleri devletin televizyonundan (olması gerektiği gibi) canlı olarak yayınlansa, yandaş televizyonlar paketin sakıncalı olduğunu ve ülkemize zarar vereceğini düşünen büyük anayasa profesörlerine ve karşıt görüşlere de (olması gerektiği gibi) eşit söz hakkı verseler, yandaş gazeteler tek yanlı propaganda yapmak yerine, halkımıza ve ülkemize karşı sorumluluklarını yerine getirseler, bunun parti meselesi ya da bir genel seçim değil, ülkenin kaderini belirleyecek, tıpkı 2010 referandumu gibi çok riskli bir paket olduğu bilinciyle farklı görüşlere de söz hakkı tanısalar, biz de burada bunları uzun uzun yazmak zorunda kalmaz, hattâ muhalefetin halkımıza ulaşabildiği, gerçekleri anlatabildiği düşüncesiyle, bu uzun hukuksal ayrıntılara burada asla yer vermezdik.

Ama Meclis TV’nin ekranları karartılmış, yandaş kanallar ve gazeteler muhalefete yasaklanmış ise, halkımız bu gerçekleri nereden öğrenecek? Milli iradeye gerçekten güvenenler, bu gerçekleri Türk milletinin, seçmenlerimizin öğrenmesinden korkar mı ki? “Hayır”ı savunanların susturulduğu bir referandumda, millî iradenin demokratik şekilde sandığa yansıması ne mümkün? Bütün medya organlarının susturulduğu, sindirildiği bir anayasa değişikliği süreci, daha en baştan “meşruiyet”ini yitirmiş olur. Buradan bir kez daha uyarmış olalım. Pakete karşı olanlar, gerekçelerini medyada özgür ve demokratik bir şekilde dile getirebilse, yüzde 49 “hayır” bile çıksa, hiçkimse anayasa değişikliğinin meşruiyetine çamur atamaz. Ama karşı görüşlerin bütün TV ve gazetelerde yasaklandığı, halka ulaşmalarının engellendiği bir ortamda yüzde 60-70 “evet” çıksa bile, o referandum demokratik meşruiyetini en baştan yitirmiş olur ve gerilim tırmanır.

O yüzden, bu anayasa paketinin bir parti meselesi olmadığını tekrarlıyor, hiçbir parti ayrımı yapmadan tüm seçmenlerimizin vatanımıza, milletimize ve devletimize karşı sorumluluk bilinciyle en azından okuyup kendi akıllarıyla önyargısız şekilde değerlendirme yapmaları umuduyla, son 10 soruyu da burada paylaşıyorum. Aynı paketi CHP bile getirseydi yine aynı şekilde karşı çıkar ve aynı şeyleri yazardım, bundan emin olabilirsiniz. Çünkü bu yetkiler Atatürk’e bile verilmemişti, hiçkimseye de verilemez, verilmemelidir. Türkiye’nin kaderini belirleyecek bir rejim tahribatıdır. Hangi partinin seçmeni olursanız olun, okursanız eminim ki sakıncalarına siz de hak vereceksiniz.

Dünyanın en iyi otomobilini size verseler, direksiyona da dünyanın en iyi şoförünü oturtsalar, ama arabanın fren balataları da, el freni de sökülmüş olsa, o arabaya binip son sürat gitmeye cesaret edebilir miydiniz? İşte bu anayasa değişikliği, rejimimizi her referandumdan önce tekrarladıkları “Vesayeti kaldırıyoruz” nakaratıyla, frensiz, denetimsiz bir rejime dönüştürecek. Ta ki son sürat bir duvara toslayıncaya kadar!

Soru 21) Cumhurbaşkanının iki dönemden fazla seçilmesi kesin olarak engellenmiş mi?

Hayır. Kural olarak iki dönem seçilebilir. Ancak partili Cumhurbaşkanı ikinci döneminin sonuna yaklaştığında, Meclisin 3/5 çoğunluğunu yönlendirebilirse seçimlerin yenilenmesi kararı aldırarak bir dönem daha seçilebilir. (Teklif m.12; Anayasa m.116)

Soru 22) Başkomutanlık yetkisi TBMM’den alınıyor mu?

Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden bu yana tartışmasız ve mutlak olarak Meclis’e ait olmuştur. Milli mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dahi geçici ve Meclis’i temsilen verilmiştir.

Mevcut Anayasada Cumhurbaşkanının TBMM adına Başkomutanlığı temsil yetkisi bulunmaktadır. Teklifin ilk şeklinde “TBMM adına” kısmı çıkarılmış, sadece “Başkomutanlığı temsil eder” denmiştir. Tepkiler üzerine Anayasa Komisyonunda bu ibare yeniden eklenmiştir.

Yani önce Başkomutanlığı Meclisten alıp doğrudan Cumhurbaşkanına bağlama teşebbüsünde bulunulmuş, tepkiler üzerine Komisyon aşamasında vazgeçilmiştir. (Teklif m.9; Anayasa m.104)

Soru 23) Bu değişiklikle nasıl bir Meclis yaratılıyor?

Yetkisi ve etkisi sıfırlanmış, aciz bir Meclis yaratılıyor. Güvenoyu ve gensoru gibi denetim mekanizmaları olmayan, yürütme üzerinde hiçbir etkili denetim imkânı kalmayan, yasama tekeli elinden alınmış, yasama yetkisi sınırlanmış, fesih tehdidi altında aciz bir Meclis yaratılıyor.

Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tabuta koyup üzerine son çiviyi çakma projesidir.

Soru 24) Yargının, yasama ve yürütmeyi denetleme imkânı yok mu?

Yok. Yargı tamamen siyasetin emrine girecek. Güçler ayrılığı ve denge-denetleme mekanizmalarının en önemli unsuru olan bağımsız yargı denetimi fiilen imkânsız hale gelecektir.

Tüm yüksek yargıçlar ve yüksek yargı kurulu doğrudan ya da dolaylı Cumhurbaşkanı ve onun hakim siyasi anlayışına göre şekillenecektir. Bu nedenle denetim imkânı da kalmayacaktır. Yargı tümüyle Cumhurbaşkanının emrindeki bir organ olacaktır. Adalet dağıtmayacak, Cumhurbaşkanının sopası olarak kullanılacaktır. (Teklif m.17; Anayasa m.146, m.154, m.155, m.159)

Soru 25) Hakimler ve Savcılar Kurulu nasıl oluşacak?

Hakimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşacak. Cumhurbaşkanı Kurulun 6 üyesini (Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve dört üyeyi) doğrudan belirleyecek. Kalan 7 üyeyi de parti başkanı sıfatıyla kontrol ettiği Meclis aracılığıyla seçtirecektir. Bütün yargı örgütünün başı olan kurul, böylece Cumhurbaşkanı ve onun siyasi anlayışına uygun oluşacaktır. (Teklif m.17; Anayasa m.159)

Teklif metninde 12 olan sayı Anayasa Komisyonunda 13’e çıkarılmış, Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun doğal üyesi yapılmıştır. Bu şekilde Kurul üzerindeki yürütme hakimiyeti (siyasi hakimiyet) daha da pekiştirilmiştir. Cumhurbaşkanının altı üyeyi doğrudan belirleme imkanı muhafaza edilmiştir.

Soru 26) Anayasa Mahkemesi üyeleri nasıl seçilecek?

Cumhurbaşkanı 15 üyeli Anayasa Mahkemesinin 12 üyesini bizzat kendisi, 3 üyesini de partisi aracılığıyla kontrol ettiği TBMM eliyle belirleyecektir.

Bu Anayasa mahkemesi yarın Yüce Divan sıfatıyla kendisini seçen Cumhurbaşkanını, yardımcılarını ve bakanlarını yargılayacak(!..) (Teklif m.19/D; Anayasa m.146)

Soru 27) Cumhurbaşkanının yüksek yargıda başka seçim yetkisi de var mı?

Danıştay üyelerinin dörtte biri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilini seçme yetkisi de var.

Cumhurbaşkanının seçtiği Danıştay üyeleri, Cumhurbaşkanının temsil ettiği idarenin eylem ve işlemlerini denetleyecek(!)

Ayrıca Yargıtay ve Danıştay’ın kalan üyelerini de Cumhurbaşkanının belirleyeceği Hakimler ve Savcılar Kurulu atayacak. (Anayasa m.154, m.155)

Soru 28) Şu anda da Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve HSYK’na atama yetkisi yok mu?

Var. Ancak mevcut Anayasada tanımlanan Cumhurbaşkanı başka, teklif edilen anayasal değişiklikteki Cumhurbaşkanı başka… Bu Cumhurbaşkanın yetkileri parlamenter sisteme göre fazla dahi olsa, getirilen sisteme göre yok denecek kadar sınırlı.

Değişiklikte tarif edilen Cumhurbaşkanı, bütün yetkileri elinde toplayan bir kişi olacaktır. Dolayısıyla gerçek bir yargı denetimi için, Cumhurbaşkanının yargı alanında hiçbir yetki kullanmaması gerekir.

Soru 29) Üniter devlet tehlikede mi?

Evet. Cumhurbaşkanına, kararname çıkararak merkezi idare alanında geniş düzenlemeler yapabilme ve sınırsız şekilde kamu tüzel kişilikleri kurabilme yetkileri tanınmıştır. Böylece idari alanda sınırları belirsiz örgütlenmeler oluşturma yolu açılmıştır.

Tepkiler nedeniyle Komisyon aşamasında her ne kadar teklif metninden 14. ve 15.maddeler çıkarılmışsa da, Anayasanın 104 ve 123. maddelerindeki değişiklikler Cumhurbaşkanına yetkilerini kullanarak üniter yapıyı değiştirecek idari düzenlemeler yapma imkanı vermektedir. Bu federasyona geçiş hazırlığıdır. (Teklif m.9. 19/B; Anayasa m.104, m.123)

Soru 30) Bu Anayasa değişikliği geçerse ne olur?

1. Anayasayla bir diktatör yaratırız. Her şeye dokunan ama kendisine dokunulamayan bir diktatör ortaya çıkar. 2. Demokratik rejimden tamamen ayrılıp otoriter bir rejim kurulur. 3. Hiçbir vatandaşın, can, mal ve hukuk güvenliği kalmaz. Her kişi, kurum ve kuruluş tek bir kişinin, bir diktatörün vicdanına terk edilir. 4. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmaz. Devlet yönetiminde ve ülkede zorbalık hakim olur. 5. Bir kişi hem hükümet, hem meclis, hem mahkeme olur. Yasama, yürütme ve yargı tek bir elde toplanır. 6. Etkisiz, yetkisiz, aciz ve sembolik bir Meclis ortaya çıkar. 7. Meclisi mezara, demokrasiyi tarihe gömeriz.