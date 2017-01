30 SORUDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ-2

Öncelikle Perşembe günü İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Elazığlı kahraman polisimiz FETHİ SEKİN, bu vatan için canını ortaya koyarak teröristlerin katliam yapmasını engellemeyi başarmış ve bir kahramanlık destanı yazmıştır. Ruhu şadolsun. Böyle kahraman vatan evlatları olduğu sürece, hiçkimse bizi milletimizi ve devletimizi bölmeyi başaramaz. Ülkemiz bu kadar büyük belalarla ve tehlikelerle boğuşurken, yüce Gazi Meclis’imizin başkanlık tartışmalarıyla uğraşıyor olması ne acı! Meclis’te görüşülecek olan anayasa değişikliği paketinin ne gibi sakıncalar içerdiğine bugün de üzülerek devam ediyorum. Dünkü köşe yazımda, CHP’nin Hukuk ve Seçim İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın 30 soruda özetlediği paketin 10 sorusunu sizinle paylaşmıştım. Bir kez daha, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, okuyucularımızın, seçmenlerimizin ve siyasetçilerimizin bu özeti vatan için, millet için, çocuklarımızın geleceği için hiç olmazsa bir kez olsun önyargısız şekilde okuyacaklarını umut ediyorum ve tekrar soruyorum: “Sizce bu uyarılarda yalan bir ifade var mı? Hiç olmazsa okuyup kendiniz karar veriniz. İçeriğini bilmediğiniz bir pakete ‘hayır’ demezseniz, tıpkı 2010 referandumunda olduğu gibi pişman olmaktan, kandırılmışız demekten hiç korkmuyor musunuz?” 2010’da da aynı “Vesayeti kaldıracağız” nakaratları ile referanduma gidildiğini bir kez daha hatırlatıyor, sıradaki sorulara geçiyorum:

Soru 11) Cumhurbaşkanının mevcut anayasaya göre neredeyse sorumsuz olduğu, bu düzenleme ile sorumlu hale getirildiği söyleniyor. Bu doğru mu?