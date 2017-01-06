30 SORUDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ-1

Haftalardır eleştirdiğimiz ve Meclis’te görüşülecek olan anayasa değişikliği paketinin ne gibi sakıncalar içerdiğini, CHP 30 soru ve 30 yanıtla özetlemiş.

CHP’nin Hukuk ve Seçim İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, paketin Anayasa Komisyonu’ndan geçen son halini 4 Ocak’ta kamuoyu ile paylaştı.

“Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor? 30 Soru 30 Cevap” adıyla yayımlanan çalışma, pakete parti fanatikliği ve yandaş duygularla evet deme eğiliminde olan seçmenlerin ve milletvekillerinin muhtemelen okumaya zahmet etmeyeceği kadar uzun olsa da, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan herkesin, ülkemizin geleceği, milletimizin birliği ve bütünlüğü için bu özeti okumasını dilerim.

Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, okuyucularımızın, seçmenlerimizin ve siyasetçilerimizin bu özeti vatan için, millet için, çocuklarımızın geleceği için en azından bir kez önyargısız şekilde okuma sorumluluğu göstereceğini umuyorum.

2010 referandumunda olduğu gibi, sonradan pişman olmak, “Kandırılmışız” demek istemiyorsanız, bilmeden, öğrenmeden “evet” demekten kaçınmanız gerekmez mi? Bakın bakalım bu uyarılarda yalan bir ifade var mı?

Bu çalışmanın, çok önemli 10 soru ve 10 yanıtını sizlerle paylaşıyorum.

Herkesi, ülkemize karşı sorumlu davranmaya çağırıyorum.

30 SORUDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ