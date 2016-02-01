30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±’mÄ±z Kutlu Olsun

Bir 30 AÄŸustos daha geldi Ã§attÄ±. BaÅŸkomutan AtatÃ¼rk’Ã¼n eÅŸsiz dehasÄ± ve TÃ¼rk ordusunun eÅŸsiz kahramanlÄ±ÄŸÄ±yla kazanÄ±lan, YÃ¼ce TÃ¼rk milletinin bÃ¼yÃ¼k gururu olan BÃ¼yÃ¼k Zafer’in 95’inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ hepimize kutlu olsun.

Bir gÃ¼n sonra da Kurban BayramÄ± Arefesi. Yani yarÄ±m gÃ¼n resmi tatil.

GerÃ§i memurlar gÃ¼nler Ã¶ncesinden tatile baÅŸladÄ±lar bile.

Tabii ki bizim iÃ§in memurlar gibi 8-9 gÃ¼n tatil yapmak hayal.

30 AÄŸustos’ta da Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, arefe gÃ¼nÃ¼ de…

TÄ±pkÄ± esnaflar gibi, tÄ±pkÄ± iÅŸÃ§iler gibi, tÄ±pkÄ± Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± gibi, Ã¶yle 8-9 gÃ¼n tatil mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Hayat memura gÃ¼zel! ðŸ™‚

Neden bÃ¶yle diyorum?

KÄ±skanÃ§lÄ±ktan deÄŸil elbette. Ben zaten aslÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya karÅŸÄ± bir insanÄ±m. ðŸ™‚ Tabii ki kastettiÄŸim, zorunlu Ã§alÄ±ÅŸmak. Yoksa kendi isteÄŸiyle her insan sevdiÄŸi bir iÅŸi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elverdiÄŸi sÃ¼rece yapmalÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±, Ã¼retmeli.

Ama AKP, seÃ§menlere yaranmak ve insanlarÄ± tatilde Ã¼lke gÃ¼ndeminden, Ã¼lkenin acÄ± gerÃ§eklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmak iÃ§in zÄ±rt pÄ±rt tatilleri birleÅŸtirip 8-9 gÃ¼n tatil yaptÄ±ÄŸÄ± zaman, Ã¼lke ekonomisi ne bÃ¼yÃ¼k darbe alÄ±yor farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z?

Turizm ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rÃ¼nden baÅŸka hiÃ§bir sektÃ¶re yaramÄ±yor bu tatiller.

Daha da kÃ¶tÃ¼sÃ¼, diÄŸer bÃ¼tÃ¼n sektÃ¶rleri korkunÃ§ ÅŸekilde baltalÄ±yor, farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z acaba?

AydÄ±n ekonomisi zaten aylardÄ±r kan aÄŸlÄ±yordu.

ÃœstÃ¼ne bir de bÃ¶yle 9 gÃ¼nlÃ¼k tatili eklediÄŸiniz zaman, o esnaf, o kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmeler ay sonunu nasÄ±l getirecekler?

Mesela mahallenizdeki, ÅŸehrinizdeki esnaf dÃ¼kkanlarÄ±na bir bakÄ±n.

9 gÃ¼n boyunca mÃ¼ÅŸteri kaybÄ±na uÄŸrayacaklar.

Ama iÅŸyeri sahibi, ev sahibi onlarÄ±n kiralarÄ±ndan o 9 gÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸmeyecek. AybaÅŸÄ±nda elbette ki kirasÄ±nÄ± tam olarak isteyecek.

Faturalar, vergiler ve personel maaÅŸlarÄ± da Ã¶yle.

HiÃ§bir iÅŸletmenin, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na “ArkadaÅŸlar 9 gÃ¼n tatil, siz 9 gÃ¼n gelmeyin, maaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± da 9 gÃ¼n eksik Ã¶deyeyim” deme lÃ¼ksÃ¼ var mÄ±?

MÃ¼ÅŸteri gelmese de, para kazanÄ±lmasa da o personelin maaÅŸlarÄ± tam olarak Ã¶denmek zorunda.

Eee?

9 gÃ¼n tatil kime gÃ¼zel?

Hepinizin, tÃ¼m okurlarÄ±mÄ±zÄ±n, tÃ¼m hemÅŸehrilerimizin ve tÃ¼m milletimizin 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± kutlu olsun.

Åžehitlerimizin, Ã¶lmÃ¼ÅŸ gazilerimizin ruhlarÄ± ÅŸadolsun.