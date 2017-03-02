27 Yayın Yılının Ardından

Gazetemiz, gazeteniz Mücadele, 1 Mart’ta 28 yaşına girdi.

Rahmetli babamın deyimiyle, artık olgun bir delikanlı…

Kuruluş yıldönümümüz nedeniyle telefon eden, mesaj gönderen, çiçek yollayan bütün basın dostlarına, sevenlerimize, okuyucularımıza en derin teşekkürlerimi sunarım…

Günlük bir yerel gazete için 27 yıllık kesintisiz yayın ne anlama geliyor biliyor musunuz?

Ayda minimum 24 yayından bile hesaplasanız…

Yılda 288 yayın…

Bundan yılda 2 dini bayram tatili olan 7 günü çıkarınız…

281 yayın…

Çarpınız 27 yıl ile…

1 Mart 1990 tarihinden bugüne kadar, gazetemizin yayınlandığı gün sayısı, 8196’dır.

Yani 8196 gün boyunca, hergün tekrar tekrar aynı heyecanı, aynı telaşı yaşadık.

8196 defa, haberlerimizi baskıya yetiştirmek için zamanla yarıştık.

Bu 8196 gün boyunca, kimbilir kaç kez elektrik kesintileri, arızalar, sağlık sorunları gibi engellerle karşılaştık.

Başka “tür” engel ve zorlukları saymıyorum bile…

Gazetecilik bu açıdan, suya yazı yazmak gibidir…

Dün çıkardığınız gazetenin ve dün yayınladığınız haberin bugün hiçbir hükmü yoktur…

Gazetecinin kronometresi her sabah sıfırlanır ve yeniden başlar…

Hergün zamana karşı yeniden başlar haber yarışı…

Gün sonuna kadar bütün haberler dizgiye, dizgi de baskıya yetiştirilmelidir…

Elbette zor şartlar altında çalışan ekibimizin gayretleri, özverileri ve tecrübesi ile başarılır bu zorlu yarış…

Suya yazı yazmak gibidir dedim ama, aslında hergün tarihe de kalıcı not düşmektir gazetecilik…

Mesela 20 yıl önce Aydın’da neler olup bittiğini araştırmak, hangi siyasi kadroların veya hangi bürokratların ne işler, ne açıklamalar yaptıklarını öğrenmek, Türkiye o yıllarda mı daha özgür ve daha demokratik imiş, yoksa şimdi mi öyle, anlamak isterseniz ilk başvuracağınız yer, gazete arşivleridir…

Mesleğimizi ve gazeteciliği halkımızın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı açısından olduğu kadar, bu tarihi özelliğinden dolayı da çok önemseriz…

Birlikte nice 28 yıllara…