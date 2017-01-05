26 ÇEŞİT ÜRÜNÜN YETİŞTİĞİ KENT…

Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın ili başta incir, zeytin, kestane ve pamuk olmak üzere 26 çeşit ürünün yetiştiği bir tarım kenti olduğunu belirtti. Aydın ilin bir tarım bölgesi olduğunu ifade eden Erdem,”Aydın tarımın dışında elbette turizm ve tarımsal sanayinin de ön planda olduğu kentlerden bir tanesidir. Aydın tarım ve hayvancılık noktasında tarımın hemen her dalında faaliyet gösteren illerimiz arasındadır. Aydın bölgesinde başta kestane, incir, zeytin ve pamuk olmak üzere 26 çeşit ürünün yetiştiği bir tarım kenttir. Aydın da biz tarımı ve havancılığı mutlaka kalkındırmak durumundayız. Aydın da tarım ile hayvancılığımızı beli bir noktaya götürmeliyiz ki sadece iç piyasaya değil dünya piyasalarına da ürün sunabilen bir üretim anlayışını taşımamız gerekir. Bunun la beraber tarımsal ürünlerimizin katma değer sağlayan sanayi tesislerimize de önem vermek zorundayız. Bu konuda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinasyonu ve yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü vasıtasıyla özellikle tarımsal sanayi tesislerin gelişmesi noktasında katma değer sağlayacak tarımsal ve hayvancılık ürünlerin işletilmesi, paketlenmesi gibi son dönemlerde birden çok tesisler açıldı. Sadece TKDK vasıtasıyla 110 milyon TL hibe desteği sağlandı. Yaklaşık 100’e aşkın tesis Aydın da desteklenerek şu anda birçoğu hayata geçti ve çalışmaya başladı. Bunların içinde başta zeytinyağı sıkım tesisi, süt işletme tesisleri ve mezbahalar olmak üzere birçok yatırımlar ve işletmeler var. Bu bakımdan bizim gelecek yıllarda özellikle bu tarım ürünlerini işleyecek tesislerin Aydın da çok daha geniş kapasiteli daha fazla miktarda oluşmasını sağlamamız gerekir. Bu tesislerin gelişimi ile beraber Aydın’da 26 çeşit ünün yanın da yeni ürünler yeni ürün yelpazesinin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekir” dedi. Aydın tarımını değerlendiren Erdem, bölge tarımını ileri notalara taşıma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

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AYDIN TARIM’DA HAKETTİĞİ YERDE Mİ?

Bundan bir önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım Komisyonu Üyesi Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın’ın bir tarım ili olduğu bilinciyle bölge tarımını analiz ettiği, ürün çeşitliliği ve yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında engin bilgiye sahip olduğu bir gerçektir.

TBMM Tarım Komisyonu Üyesi olduğu dönemde meclisteki makamında bir muhabir olarak Erdem’i ziyaret ettiğimde kendisinden özellikle tarım alanında edindiğim bilgilere dayanarak birkaç tarım ile ilgili güncel haberi kamuoyu ile paylaşmıştım.

Üzerinden iki yıla aşkın süre geçti.

Bu dönem içinde tekrar Aydın Milletvekili seçilen Erdem, Aydın’ın bir tarım ili olduğu bilinciyle aynı hassasiyeti gösterebiliyor mu?

Aydın’da ekonomi anlamda önem arz eden incir, zeytin ve kestane dışında yeni alternatif ürünler var mı?

Üretici çiftçi bu yönde yeterince eğitilebiliyor mu?

Aydın, tarım’da hak ettiği yerde mi? vs…

Belki bu soruların muhatabı sadece Aydın Milletvekili Mehmet Erdem değil.

Umarız Aydın’ın tüm milletvekilleri bir araya gelerek aynı masada ilgili kurum ve kuruluşlarla enine boyuna konuyu ele alır.

Yalnız tarım da değil…

Aydın’ın geleceği için tüm alanlarda vekillerin bir araya gelmeleri dileğiyle…