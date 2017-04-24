23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Bu kutlamalar sevindiricidir. Birlik ve beraberlik bağlamında bugünleri anmak millet olarak bizleri sevindiriyor.

Bu kutlu bayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına ve hatta cümle dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Geçmiş tarihlerde olduğu gibi dünyanın dört bir yanından sevgili çocuklarımız Ankara’ya kadar gelmişlerdir.

Ankara’yı, TBMM’ni ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayıp Erdoğan’ı ziyaret etmişlerdir. Milli Eğitim Bakanımızı da ziyaret ettiklerini Televizyonlardan ve basından öğreniyorum.

Yurtdışından yurdumuza gelen çocuklar Türkiye’yi tanımışlardır. Bu da sevindirici bir olaydır.

Bu yıl 27 ülkeden gelen çocuklar vardır. Bizim ülkemizin güzelliklerini de göreceklerdir. Çocuklarımızla birlikte bir kültür alışverişi yapacaklardır.

Bu kutlu ve mutlu günlere elbette kolay kolay gelinmedi. Yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edilmişti. Milli Mücadele’de, Çanakkale’de, Galiçya’da, Anafartalar’da ve Sakarya’da binlerce insanımız şehit ve gazi oldu. Amasya’da, Samsun’da, Sivas’ta ve Erzurum’da kongreler yapıldı. Milletçe birlik ve beraberlik sağlandı. 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM kuruldu. 29 Ekim 1923‘te Cumhuriyetimiz kuruldu.



Milli egemenlikle ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bazı önemli ve kayda değer sözleri vardır. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum: Egemenlik hiçbir mana, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez (1922).



Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, bütün millet fertlerinin arzularının emellerinin bileşkesinden ibarettir. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir (1923).



Kuvvet birdir ve o milletindir (Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir)



Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmağa mahkûmdurlar.(1929)



Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi vicdani ve mevcudiyetidir (1923).



Millî egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun. Mahkûm olmak istemeyen bir milleti esareti altında tutmağa gücü yetecek kadar kuvvetli müstebitler artık dünya yüzünde kalmamıştır (1924). Millî Egemenlik, bir kişi veya sınıfın egemenliğine dayanmadan, milletin kendi yönetiminde söz sahibi olması demektir. Bunun, adaletin, eşitliğin ve hürriyetin dayanağı olduğunu düşünen Atatürk; “Hürriyetin de, müsavatın da, adaletin de dayanağı milli hâkimiyettir” diyerek bu düşüncesini dile getirmiş; “Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Milletindir” diyerek de egemenlik anlayışını açık bir dille ifade etmiştir.

Atatürk’ün bu konudaki düşünceleri, askeri ve siyasi hayatındaki çalışmalarını da etkilemiş, Kurtuluş Savaşı’nın ilk gününden itibaren, kişi ya da zümre hâkimiyetinden, milli hâkimiyete geçişi sağlamak için uğraşmıştır. Mustafa Kemal, giriştiği mücadelenin bu temel unsurunu, Amasya Genelgesi’ndeki şu sözleriyle ortaya koymuştur: “Milletin istiklâlini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.”

İşte bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığımıza ilk adımı atan, bu güzelim ülkemize kutlu ve mutlu bayramı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tüm kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyor, yüce milletimize ve sevgili çocuklarımıza sağlıklı ve mutluluk dolu daha nice bayramlar diliyorum… Bu arada saygı değer okuyucularımızın Miraç Kandili de hayırlı ve kutlu olsun diyorum. İşte 23 Nisan Milli Egemenlik bayramı bu günlerin eseridir.Milli egemenlikle ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bazı önemli ve kayda değer sözleri vardır. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum:

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. Yılı bütün yurtta ve yurtdışı temsilciliklerimizde gururla ve sevinçle kutlandı.