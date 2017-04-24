Son Dakika

Son Haberler

logo

Abdülkadir Güler
24 Nisan 2017
Yazarlar

23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN


Abdülkadir Güler
kadirguler46@hotmail.com
23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. Yılı bütün yurtta ve yurtdışı temsilciliklerimizde gururla ve sevinçle kutlandı.

Bu kutlamalar sevindiricidir. Birlik ve beraberlik bağlamında bugünleri anmak millet olarak bizleri sevindiriyor.
Bu kutlu bayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına ve hatta cümle dünya çocuklarına armağan edilmiştir.
Geçmiş tarihlerde olduğu gibi dünyanın dört bir yanından sevgili çocuklarımız Ankara’ya kadar gelmişlerdir.
Ankara’yı, TBMM’ni ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayıp Erdoğan’ı ziyaret etmişlerdir. Milli Eğitim Bakanımızı da ziyaret ettiklerini Televizyonlardan ve basından öğreniyorum.
Yurtdışından yurdumuza gelen çocuklar Türkiye’yi tanımışlardır. Bu da sevindirici bir olaydır.
Bu yıl 27 ülkeden gelen çocuklar vardır. Bizim ülkemizin güzelliklerini de göreceklerdir. Çocuklarımızla birlikte bir kültür alışverişi yapacaklardır.
Bu kutlu ve mutlu günlere elbette kolay kolay gelinmedi. Yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edilmişti. Milli Mücadele’de, Çanakkale’de, Galiçya’da, Anafartalar’da ve Sakarya’da binlerce insanımız şehit ve gazi oldu. Amasya’da, Samsun’da, Sivas’ta ve Erzurum’da kongreler yapıldı. Milletçe birlik ve beraberlik sağlandı. 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM kuruldu. 29 Ekim 1923‘te Cumhuriyetimiz kuruldu.
İşte 23 Nisan Milli Egemenlik bayramı bu günlerin eseridir.
Milli egemenlikle ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bazı önemli ve kayda değer sözleri vardır. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum:

  • Egemenlik hiçbir mana, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez (1922).
  • Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, bütün millet fertlerinin arzularının emellerinin bileşkesinden ibarettir. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir (1923).
  • Kuvvet birdir ve o milletindir (Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir)
  • Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmağa mahkûmdurlar.(1929)
  • Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi vicdani ve mevcudiyetidir (1923).
  • Millî egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun. Mahkûm olmak istemeyen bir milleti esareti altında tutmağa gücü yetecek kadar kuvvetli müstebitler artık dünya yüzünde kalmamıştır (1924).
Millî Egemenlik, bir kişi veya sınıfın egemenliğine dayanmadan, milletin kendi yönetiminde söz sahibi olması demektir.
Bunun, adaletin, eşitliğin ve hürriyetin dayanağı olduğunu düşünen Atatürk; “Hürriyetin de, müsavatın da, adaletin de dayanağı milli hâkimiyettir” diyerek bu düşüncesini dile getirmiş; “Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Milletindir” diyerek de egemenlik anlayışını açık bir dille ifade etmiştir.
Atatürk’ün bu konudaki düşünceleri, askeri ve siyasi hayatındaki çalışmalarını da etkilemiş, Kurtuluş Savaşı’nın ilk gününden itibaren, kişi ya da zümre hâkimiyetinden, milli hâkimiyete geçişi sağlamak için uğraşmıştır.
Mustafa Kemal, giriştiği mücadelenin bu temel unsurunu, Amasya Genelgesi’ndeki şu sözleriyle ortaya koymuştur: “Milletin istiklâlini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.”
İşte bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığımıza ilk adımı atan, bu güzelim ülkemize kutlu ve mutlu bayramı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tüm kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyor, yüce milletimize ve sevgili çocuklarımıza sağlıklı ve mutluluk dolu daha nice bayramlar diliyorum…
Bu arada saygı değer okuyucularımızın Miraç Kandili de hayırlı ve kutlu olsun diyorum.

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Abdülkadir Güler

    23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

    24 Nisan 2017 Yazarlar

    23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. Yılı bütün yurtta ve yurtdışı temsilciliklerimizde gururla ve sevinçle kutlandı. Bu kutlamalar sevindiricidir. Birlik ve beraberlik bağlamında bugünleri anmak millet olarak bizleri sevindiriyor. Bu kutlu bayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına ve hatta cümle dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Geçmiş tarihlerde olduğu gibi dünyanın dört bir yanından sevgili çocuklarımız Ankara’ya kadar gelmişlerdir. Ankara’yı, TBMM’ni ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayıp Erdoğan’ı zi...

  • Güner Dokuyucu

    Yaşasın 23 Nisan

    22 Nisan 2017 Yazarlar

    Bugün herşeye rağmen, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Aydın'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı rengarenk görüntülerle kutlandı. Üstelik Aydın'da yağışlı ve kıştan kalka bir gün olmasına rağmen, Efeler genelinde, Atatürk Kent Meydanı'nda pek çok etkinlik yapıldı, çocuklarımız bu etkinliklere neşe içinde katıldılar. İster istemez, aklıma geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 23 Nisan'ları yasaklama girişimleri geldi. Sahi, ne oldu o yasaklara? Her bayramda, bir başka bahane ile törenler ve kutlamalar iptal ediliyordu. ...

  • Güçlü Çezik

    SARI ÖKÜZÜ İSTEYİN

    22 Nisan 2017 Yazarlar

    Bu yazı, sade yurttaşlarımıza değil, siyasetçilerimize ve demokratik kitle örgütlerimize hitap eden bir yazıdır. Sözüm özellikle onlaradır. Umulur ki, okunsun ve dikkate alınsın. 16 Nisan'da Seçim Kanunu'nun ve YSK Genelgesi'nin alenen ayaklar altına alınmasının ardından, Türkiye 17 Nisan 2017 gününden itibaren yepyeni bir döneme girmiştir. Parlamenter demokrasimize, cumhuriyetimize, anayasal sistemimize, Yasama, Yürütme ve Yargı bağımsızlığına, yani güçler ayrılığına, adalete, hakka ve hukuka sahip çıkan 40 milyona yakın insanımıza...

  • Güçlü Çezik

    Kış Geri Geldi

    21 Nisan 2017 Yazarlar

    Bugün canım hiç yazmak istemiyor. Belki de havalardandır. Baksanıza, tam bahar geldi derken, adeta kış tekrar geri geldi. Birdenbire soğudu hava. Bizim buralar hadi yine neyse... Yalnızca birkaç derece sıcaklık düşüşü ve biraz yağışla paçayı kurtardık sayılır. Ya yurdumuzun kuzey bölgelerine ne demeli? Kar, boran, fırtına... Adeta Aralık, Ocak aylarını aratmayacak bir kara kış manzarası... Ne oldu yahu? Sandıktan YSK müdahalesiyle "EVET" çıkınca hava yine birdenbire kara kışa döndü? Halbuki "HAYIR" havası ne de ...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE