2017 KANLI BAŞLADI

Bütün dualarımız, bütün dileklerimiz ve bütün umutlarımız, Türk milleti olarak yaşadığımız acıların, demokrasimize, birliğimize ve hoşgörümüze yönelik her türlü terör saldırılarının, katliamların, darbe girişimlerinin, bizi daha da ayrıştıran, farklı yaşam biçimlerini hedef gösteren ve şiddeti körükleyen bu nefret söyleminin, şiddeti kışkırtan bu kaos ortamının ve bizi de içine çeken savaşların 2016 ile birlikte geçmişte kalmasıydı.

Ama ne yazık ki İstanbul Ortaköy’deki korkunç, kanlı ve vahşi terör saldırısı ile bir kez daha milletçe kalbimizden vurulduk.

39 silahsız ve sivil insan, en savunmasız oldukları bir anda, kapalı bir mekanda eğlenirlerken uzun namlulu otomatik silah mermileriyle katledildiler. 60’tan fazla da yaralı olduğu ilk bilgiler arasında.

2017 yılını daha ilk dakikalarda kanlı bir yıl haline getiren bu canavarca terör saldırısını lanetliyor, katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

Başbakan Sayın Binali Yıldırım bu son saldırının ardından; “Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Eğer güvenlik güçlerimiz, yargı mensuplarımız ve devlet yetkililerimiz terör propagandasının önlenmesi konusunda ellerinden gelenleri yapacaklarsa, insanlıktan zerre kadar nasibini almış, zerre kadar vicdan sahibi her insan evladı bu açıklamaya destek olması insanlığın gereğidir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı da, terörü ve terör örgütlerini öven her türlü söylemlere tepkisini göstermelidir.

Ama Sayın Başbakan’ın yalnızca sosyal medyada terörü övme suçları konusunda değil, nefret söylemlerinin de suç olduğu konusunda bir açıklama yapmasını umut ediyorum.

Çünkü nefret suçu, yasalarımızda ağır cezaları olan ve şiddeti körükleyen bir suçtur. Terör bir neden değil, sonuçtur. Terörün en büyük nedenlerinden birisi, nefret söylemleridir. Nedenleri ortadan kaldırmadıkça, sonuçları ortadan kaldırmak kat kat daha zor olur, kat kat daha acı bir süreç haline gelebilir. Zehirli nefret tohumları ekenler engellenmedikçe, o tohumların zehirli meyvesi olan terörü ve şiddeti yalnızca polisiye tedbirlerle ve istihbaratla önlemek ne kadar mümkün olabilir?

Kanlı Yılbaşı gecesinin öncesinde ve sonrasında bile, yeni yılı kutlayan insanlarımızı hedef gösteren, adeta “Katli vaciptir” türünde kışkırtıcı mesajlar içeren nefret dolu sosyal medya paylaşımları, milletimizin birliğine, bütünlüğüne, iç barışımıza, kardeşliğimize ve Türk ulusunun, Müslüman toplumumuzun tarih boyunca bütün dünyaya ün salmış en büyük insani vasıflarından olan hoşgörü kültürümüze en büyük, en yıkıcı zararı vermiyor mu?

Yılbaşı kutlaması gibi masum eğlencelere bile kin kusan, Müslüman toplumumuzu Yılbaşı kutlayan insanlara karşı kışkırtan, onlara karşı şiddet uygulanmasını teşvik eden sosyal medya paylaşımları, televizyon programları, hutbeler, fetvalar, kentlerin göbeğinde dağıtılan kışkırtıcı broşürler yargıya intikal etmedikçe, toplumun giderek daha da şiddet eğilimli hale gelmesi nasıl önlenebilir?

Masum eğlence dedim. Çünkü Çinliler de yılbaşını kutlar ve Hıristiyan değillerdir. Üstelik Hıristiyanlar’ın kutladıkları Noel, 25 Aralık’tadır. 1 Ocak, her dinden her inançtan insanın yeni bir yıla dair umutla ve mutlulukla girebilmek için yaptıkları kutlamalardır. Hıristiyanların dinî bayramı olsa, Ateistler de kutlamazdı. Zira Ateistler yüzyıllarca kilisenin ve Engizisyon’un insanlık dışı en ağır işkencelerine ve katliamlarına uğramışlardır. Daha da önemlisi, sembolik bir eylem olarak görsek de, Noel Baba dövme ve başına silah dayama mizanseni yapan gençlerimiz, Çam ağacı geleneğinin eski Türk kavimlerinin bir geleneği olduğunu, aslının Hun Türkleri kökenli Hayat Ağacı geleneği olduğunu, Noel Baba’nın hediye dağıtması geleneğinin de aslında Hıristiyanlık öncesi bir gelenek olduğunu biliyorlar mı acaba? Bilselerdi o gençlerimiz eminim ki öyle bir eylem yapmazlardı. İstedikleri kaynaklardan araştırabilirler. Türk İslam toplumu, bu tür tepkiler yerine, Hıristiyan dünyasına “Bu geleneklerin sizin dininizle ilgisi yok, hep biz Türklerden almışsınız” düşüncesini savunsalar çok daha haklı ve meşru bir zeminde mücadele vermiş olmaz mıyız?

Bugüne kadar sosyal medyada nefret suçu niteliğindeki paylaşımların kaçı hakkında yasal işlem yapıldığı sorusunun yanıtı, kendi yaşam biçimlerini dayatan kesimlerin, kendilerinden farklı olan herkese şiddet uygulama cesaretini bulmamalarının anahtarıdır.

Devletimizin, hiçbir ayrım yapmadan bu konunun üzerine gitmesi, halkın her kesimine güven ve adalet duygusu verecek, toplumdaki infiali ve karşılıklı nefreti körükleyen kışkırtmaları bir nebze olsun azaltacaktır.

İnanıyorum ki, Sayın Başbakan eğer nefret söylemlerinin de suç olduğu konusunda bir uyarı yapsa ve güvenlik güçlerimiz, yargı mensuplarımız ve devlet yetkililerimiz, nefret suçu işleyen, farklı yaşam biçimlerine kin ve nefret kusan paylaşımların hangi kesimden olduğuna hiç bakmaksızın, hiç olmazsa birkaçı için bile büyük bir kararlılıkla adaletli bir şekilde yasal işlemleri sonuna kadar uygulasalar, büyük bir caydırıcılık sağlamış, terörü ve şiddeti besleyen en büyük ana damarlardan birisini kesip atmış olurlar.

Nefret, şiddeti getirir. Nefret söylemleri, taraf tutmadan adaletli bir şekilde kararlılıkla cezalandırılmadığı sürece, toplumumuzun bu şiddet sarmalından çıkması giderek zorlaşacak, ne yazık ki terör örgütleri de daha geniş hareket ve eylem alanı bulacaklardır.

1980 öncesinde de ne yazık ki toplumumuz bir şiddet ve terör sarmalının içine düşmüştü.

O dönemde ülkemizi yöneten siyasetçiler taraf tutmasalardı, şiddet ve terör eylemlerinin üzerine ayrım yapmadan kararlılıkla gidebilselerdi, onca insanımızı yitirmez, o kanlı yılları hiç yaşamazdık.

Geçmişteki siyasi yönetimlerin yaptıkları hatalar ve milletçe ödediğimiz ağır bedeller, günümüzde hem halkımıza, hem siyasetçilerimize, hem de idarecilerimize ışık tutmalıdır.

Bizden öncekilerin yaptıkları hatalardan ders almak, aynı büyük hatalara düşmemek, devlet aklının en büyük gereklerindendir.

Milletçe başımız sağolsun.