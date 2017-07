15 Temmuz

Tam 1 yıl geçti…

Demokrasimize vurulan o hain FETÖ darbesinin ardından geçen 1 koca yıl…

Geçip giden 1 yılın ardından, tüm OHAL yetkilerine rağmen, 16 Nisan’da tek elde toplanan tüm güce rağmen, hâlâ darbeyi planlayanlar ortaya çıkmadı…

Hâlâ darbenin sivil ve siyasi elebaşılarının kimler olduğu açığa çıkarılmış değil…

Gerçi bu “açığa çıkarılma” sözü bile ne acıdır ki yanlış sayılır…

Çünkü yıllardır FETÖ’nün ordunun üst komuta kademelerini ele geçirebilmek için yürüttüğü Ergenekon ve Balyoz kumpasları gibi kumpaslara hangi siyasetçilerin yardımcı olduğu, kimlerin yıllarca bu kumpasları savunduğu artık sağır sultanın bile duyduğu bir gerçek iken…

Televizyonlarda, kürsülerde FETÖ’yü savunan, onlara övgüler yağdıran, onlara devletin her kurumunda istedikleri her mevkiyi, her kadroyu altın tepside kimlerin sunduğu apaçık ortada iken…

Yüzbinlerce tutuklamaya rağmen asıl elebaşılarına, FETÖ’ye her türlü yardım ve yataklığı yapan üst düzey isimlere hiç dokunulmamış olması, toplumun vicdanını derinden yaralıyor…

Ülkemizin demokrasisine, cumhuriyetimize ve geleceğimize kastedilen böyle önemli bir olayda parti ayrımı yapılmaması gerekir oysa ki…

Yani Yurtta Sulh Konseyi’nin kimlerden oluştuğunun, darbe başarılı olsaydı devletin başına, başbakanlığa, bakanlıklara, büyükşehir belediye başkanlıklarına hangi isimlerin getirileceğinin hâlâ açıklanamamış olmasına aslında en büyük tepkiyi AKP seçmenlerinin göstermesi gerekir.

Çünkü eğer üst düzeyde FETÖ’cüler açıklanmamışsa, hâlâ aramızda dolaşıyorlar demektir. Tabii ki siyasetçilerin de arasında dolaştıkları anlamına gelir.

Madem öyle, hangi partiden olursa olsun, bu isimlerin açıklanması ve yargının gereğini yapması gerekmez mi?

Bu yapılmadığı sürece, başta Ömer Halisdemir gibi kahramanlarımız olmak üzere, tüm şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaz mıyız?

O insanlarımız, darbecilerin elebaşıları, darbeyi planlayan sivil imamları elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam etsin diye mi şehit oldular?

Elbette değil.

O halde, FETÖ ile mücadelenin samimiyetle ve tam anlamıyla sürmesi, devletin bu karanlık darbeci kadrolardan temizlenebilmesi için, darbenin bu isim listelerinin de, siyasi ayağının da açıklanması ve hukuka, adalete uygun şekilde yargılanmalarından, hukukun öngördüğü en ağır şekilde cezalandırılmalarından başka yol yoktur.

Türk milletine, Türk devletine ve parlamenter demokrasimize karşı işlenen bu korkunç ihanet cezasız kalmamalıdır.

Darbecilerin elebaşılarının ve siyasi ayağının açıklanmasını, gerçeklerin açığa çıkmasını, 15 Temmuz’un kimler tarafından nasıl planlandığının aydınlanmasını istemeyen, bunu ısrarla talep etmeyen, bu konuda tavır almayan, dik bir duruş sergilemeyen hiçbir seçmenin de, FETÖ ile mücadele, demokrasi ve vatan sevgisi konusunda samimi olabileceğini düşünmüyorum.

Hangi partiden olursa olsun…

15 Temmuz’da cumhuriyetimiz ve parlamenter demokrasimiz uğruna gövdesini siper eden asker, polis ve sivil tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Ruhları şadolsun. Gazilerimize sağlık ve esenlik, şehitlerimizin bizlere emaneti olan acılı ailelerine de sabır ve metanet diliyorum.

Allah ülkemize bir daha böyle alçakça kanlı bir tuzak, böyle karanlık bir gece yaşatmasın…