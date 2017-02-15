15 Şubat Yazısı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü dünyanın büyük bir kesiminde kutlandı.

Elbette her 14 Şubat’tan sonra olduğu gibi, bugün de bir gün önce yani Sevgililer Günü’nde yapılan ilginç evlilik teklifleri, ya da sevgiliye yapılan ilginç sürprizler basında yer alıyor.

Ama bütün bunlar olurken, acı ve üzücü olayların yaşandığı, hızla akıp giden bir hayat da var.

Dünyanın ve Türkiye’nin durumu hiç iyi değil.

Her yerde savaş riski ve gerilim artıyor.

Bunlar yetmezmiş gibi, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak olan çok kritik bir anayasa referandumu söz konusu.

İçte ve dışta birlik olmamız gerekirken, halkımız şimdi bu referandum nedeniyle “evet diyenler” ve “hayır diyenler” şeklinde daha da kutuplaştırılıyor. Ya da kutuplaştırılmaya çalışılıyor.

Umarım bu kutuplaşma çabaları daha da tehlikeli boyutlara çıkmaz.

Çünkü insanlarımızın artık bu kutuplaşmalardan bıkıp usandıklarını düşünüyorum.

Halkın asıl derdi geçim sıkıntısı, ekonomik kriz, işsizlik, terör ve her türlü şiddet.

Aklı başında hiçbir seçmen, ülkesinin daha kötüye gitmesini, bu cennet vatanın cehenneme dönüşmesini istemez.

“Evet” çıkarsa içine düşeceğimiz rejimi, OHAL ilan edildiğinden beri zaten fiilen yaşıyoruz.

Halktan evet demesi istenen yetkiler, 6 aydır zaten fiilen kullanılıyor.

Ne düzeldi?

Referandumda istenilen yetkilerin aynısı 6 aydır mevcut.

Mesela, referanduma sunulan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yetkisinin aynısı 6 aydır kullanılıyor.

Aynı şekilde Meclis bu kararnameleri iptal edemiyor.

Hattâ Anayasa Mahkemesi bile “Ben karışamam” deyip itirazları reddetti.

İşte Varlık Fonu. Sınırsız OHAL yetkisi ile kuruldu.

Yine aynı şekilde, OHAL yönetiminin sınırsız bir el koyma yetkisi var.

Bir gecede bir KHK çıkarılır, binlerce şirketin ya da yüzbinlerce insanın özel mülkiyetlerine el konulabilir mesela.

Buna engel olabilecek hiçbir kurum yok.

İster kamu kurumu olsun, ister özel şirket ya da sektörler olsun, hiçbir yasa ya da anayasa maddesine bakılmaksızın, istenen her kurum kapatılabiliyor ya da mevzuatları değiştirilebiliyor.

Bir gecede hem de…

Hiçbir sektörün görüşü alınmadan, hiç tartışılmadan, hiçkimsenin haberi olmadan…

Kısacası, anayasa referandumuna “evet” demeyi düşünen seçmenlerimiz, zaten “evet” çıkarsa nasıl bir rejimin içinde yaşayacağımızı 6 aydır milletçe hep birlikte yaşadığımızı görmelidirler.

6 aydır içinde olduğumuz rejim, adeta referandumda halkımızın evet demesi istenen rejimin bir önizlemesidir, demosudur, pilot uygulamasıdır.

Peki 6 aydır tüm yetkiler tek elde toplandığı, yargı ve Meclis devre dışı bırakıldığı halde ülkede düzelen herhangi birşey söyleyebilir misiniz?

Evet demeyi düşünen seçmenlerimiz, bunu bilerek ve bu sorunun yanıtını düşünerek karar versinler derim.