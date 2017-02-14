14 ŞUBAT’A ÖZEL…

Sevdiklerimizden ayrılığa kurulu saatlerimiz.

Üzmeleri, kızmaları bırakın.

Sevmenin tarifsizliğini yaşayabilmeli insan.

Kıymet bilmeli.

En önemlisi de “eş” dediğinizi sevin.

Hayat yolculuğunuzun en önemli parçasıdır çünkü onlar, yoldaşınız, ömrünüz…

İşleyin yüreğinize. “En değerli”lerinizdir onlar.

Sonrası evlat..

En büyük miras anne babanın bıraktığı, sevgidir.

Yokluklarındaki eksikliği kapatacak olandır, sevgi dedikleri.

Sevgi bir tohumdur, sevdikçe ekilir, çiçek açar…

Her geçen gün geçecek, sevenler hep “1” fazla sevecek…

Kısmet dedikleri nerede bilinmez, gönülden kısmetini yani sevdiğini, yoldaşını, ömrünü arzulayanlar da, elbet bir gün kavuşacaktırlar.

Bakmasını bilen göze, sevmesini bilen söze ne mutlu…

Yalnızlığım şiirlere vuruyorsa şayet bu sevmek istediğim için…

Benim için “yar” bir şiir kadar yakın…

Eğer, yar’e yar kadar yakınsanız, kalbinizi ona verin.

Yoksa geçiyor ömür dedikleri…

Sevmenin “1” günü olmaz, ama 14 Şubat’ın anlamı “Sevgililer Günü” ise şayet, bu şiirimi tüm sevenlere armağan ediyorum.

Sevgiyle kalın…

YAŞAM



Saatlere kurulu günler,

Nefesle sayılı ömrümüzü selamlıyor!

Hayat ”1” günü daha alıyor bizden!

Geçtikçe ömür dedikleri,

“1” eksik kalıyoruz sevgiden.

Bir de bakıyoruz,

Elde yok bugün… Bir gün daha geçiyor işte…Saatlere kurulu günler,Nefesle sayılı ömrümüzü selamlıyor!Hayatgünü daha alıyor bizden!Geçtikçe ömür dedikleri,eksik kalıyoruz sevgiden.Bir de bakıyoruz,Elde yok bugün… Şükrü Turan Ergün

başlıklı kısa şiirimin söyledikleri şu; sevin, daima sevin, hep sevin, çok sevin…