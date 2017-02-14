14 Şubat…

14 Şubat Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun…

Bugün sevenlerin pek çoğu için özel bir gün.

Ama bir o kadar kişi için de Kapitalist tüketim toplumunun icat ettiği bir tüketim tuzağı olarak görülüyor bu gün.

Çünkü Sevgililer Günü’nde tam bir tüketim çılgınlığı yaşanıyor.

Elbette buna en çok da çiçekçilik sektörü, takı ve kuyumculuk sektörü, hediyelik sektörü gibi sektörler seviniyor.

Çünkü ekonominin tepetaklak olduğu şu sıkıntılı günlerde, böyle özel günler bir cansuyu gibi geliyor.

E bir de sevgilisi olmayan, bu günü kutlamayan milyonlar var tabii ki…

Sevgilisi olmayanların pek çoğu için sanırım bugün hüzünlü bir gündür.

Ama bunu hiç kafasına takmayanlar, umursamayanlar da vardır elbet.

“Peki senin fikrin nedir?” diye soracak olursanız eğer…

Ben, günümüzde en küçük bir akıllı telefon uygulamasının ya da sosyal medya üyeliklerinizin bile size özel ayarlara sahip olduğu bir çağda…

Yani üyesi olduğunuz sosyal medya uygulamasının doğum gününüzde falan size kutlama mesajı gönderdiği böyle devirde…

Sevenlerin yalnızca kendilerine özel günlerini kutlamasını çok daha özel, çok daha anlamlı buluyorum.

Evlilik yıldönümü gibi, doğum günü gibi…

Birbirini seven insanların en özel günleri, bence böyle günlerdir…

Ama öte yandan, tıpkı bayramlar gibi, tıpkı Anneler Günü gibi, herkesin sevdiklerini hatırladığı, sevdiklerine sürpriz yaptıkları günlerden, fazladan bir tane daha olmasında hiçbir sakınca görmüyorum.

Yeter ki sevenler için Sevgililer Günü bir Materyalizm yarışına dönüşmesin. En pahalı, en lüks hediye yarışı haline gelmesin.

Çünkü, Materyalizm’in başladığı yerde sevgi biter.

Sevgi demişken, şunu da söylemezsem olmaz:

Bugün bu ülkede Sevgililer Günü’nü kutlayabiliyorsak, sevdiklerimizle bir arada yaşayabiliyorsak,

Kundaktaki bebeğini, gözü yaşlı eşini, nişanlısını ya da yavuklusunu geride bırakıp cepheye koşan, uğruna ölümü göze alabileceği sevdiceğinden bile vazgeçerek Malgaç’ta, İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, Nazilli’de, Aydın’da şehadet şerbetini içenler sayesindedir.

Böyle romantik bir günde, böyle romantik bir konuda bile, vatan, millet konularıyla yüzleşmek hiç de istediğiniz birşey değil belki.

Ama hoşumuza gitse de, gitmese de gerçek budur…

Bu nedenledir ki, vatan sevgisi, yârimize duyduğumuz sevgiden önce gelir.

Çünkü vatanımız olmazsa, ne yâr kalır, ne Sevgililer Günü kalır, ne de biz kalırız…

O nedenle, bugün sevgilimizi unutmuyorsak, sırf kendilerinin her istediğine “evet” demiyorlar diye, 80 milyonluk Türk milletinin yarısına “terörist, FETÖ’cü” iftirasını atanların aksine, 16 Nisan’da da vatan sevgimize yaraşır “hayırlı” bir hediye vermek güzel olmaz mı?