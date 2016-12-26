12 Temmuz Beyannamesi

AKP’nin başta olduğu 14 yılda ülkenin geldiği bu içler acısı duruma, yaşadığımız bunca acıya, darbe girişimlerinden terör saldırılarına, maden ve yurt facialarından her türlü taciz, tecavüz ve cinayetlere, başta turizm olmak üzere ekonominin her alanında yaşanan büyük gerilemeye varıncaya kadar, pişmiş tavuğun başına gelmemiş işlerin ülkemizin başına geldiği şu günlerde, AKP’nin hâlâ belirli bir halk desteğini yitirmemiş olması, hâlâ tek adam dayatmalarını sürdürebiliyor olması, ne yazık ki her dayatmasında ve her hukuksuzluğunda CHP yönetiminin tıpkı bir tavuğun canlı canlı tüyleri yolunurken çıkardığı seslere benzer seslerle muhalefet yapmasıyla doğrudan ilişkili. Ben bunu yazarken, CHP’ye karşı herhangi bir yıpratma ya da rencide etme amacıyla değil, Atatürk’ün partisinin düştüğü bu durum karşısında, CHP Genel Başkanı ve ağır toplarının yaptıkları yetersiz ve etkisiz açıklamalar karşısında duyduğum acı, üzüntü ve hayalkırıklığı nedeniyle yazıyorum.

Çünkü CHP kadrolarının kendi parti yönetimlerine ve kendi muhalefet anlayışlarına bakışları ile benim bakışım eminim ki çok farklı. En son Mehmet Bekaroğlu’nun Samsun’daki heykel olayına dair yorumu bile benim eleştirilerimi haklı çıkarmaya yeter de artar bile.

Benim bakışım net. Daha önce defalarca sorduğum bir soru benim rehberimdir ve CHP tabanının büyük çoğunluğu eminim ki bu sorunun yanıtını düşündüğünde bana hak verecektir, veriyordur.

Bugün Atatürk Anıtkabir’den kalksa, hayattayken her fırsatta yaptığı gibi yürüye yürüye CHP Genel Merkezi’ne gelse, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına dikilse, acaba “Aferim adaşım, emanetime çok iyi sahip çıktın. Yapılabilecek en etkin siyaseti yaptın, akılcı, gerçekçi, tutarlı politikalar ortaya koydun, siyasi söylemlerini en ileri bilimsel tekniklerin ışığında, işinin ehli medya uzmanlarıyla geliştirdin, partiyi ileriye götürdün. Halkın umudu oldun” mu derdi? Yoksa başka şeyler mi söylerdi?

25 Aralık, 2’nci Cumhurbaşkanımız ve İlk Başbakan’ımız rahmetli İsmet İnönü’nün 43’üncü ölüm yıldönümüydü. Buna rağmen, CHP yönetimi, bugüne ışık tutan, tıpkı bugünkü gibi bir siyasi gerilim atmosferinde Cumhurbaşkanı İnönü tarafından kaleme alınarak radyoda anons edilen 12 Temmuz Beyannamesi’nin ne hatırladı, ne de halka hatırlattı.

Ben CHP Genel Başkanı olsam, anayasa paketi ve tek adam diktası dayatmasına karşı, hiçbirşey yapamıyorsam, İsmet İnönü’nün 12 Temmuz Beyannamesi’ni sadeleştirerek milyonlarca adet bastırır, Anadolu’nun en ücra köylerine kadar halka dağıtırdım. Ama şöyle bir başlık ve parantez içindeki açıklamaları da eklemeyi ihmal etmezdim:

“İNÖNÜ BİN KAT DAHA DEMOKRAT, BİN KAT DAHA ADİLDİ. YA ŞİMDİ?”

CUMHURBAŞKANI İNÖNÜ’NÜN 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ

Hükümet Reisi ile ve Muhalefet Lideri ile son günlerde memleketin iç durumu üzerindeki konuşmalarımı ve bu hususta kanaatlerimi ve fikirlerimi söylemek zamanı gelmiştir.

7 Haziran tarihinde görüşmek üzere çağırdığım Bay Celal Bayar bana Demokrat Partinin, idare mekanizmasının (CHP iktidarının) baskısı altında bulunduğunu beyan ve şikayet etti. Haberdar ettiğim Başbakan (CHP’li), aynı mevzuları daha evvel aralarında görüştüklerini hikaye ederek, böyle bir baskının olmadığını, idare mekanizmasının memleketin huzurunu bozacak mahiyetteki tahriklere karşı çok güç durumda kaldığını beyan eyledi. Bundan sonra, iki tarafı bir arada dinlemek için, 14 Haziran tarihli buluşmayı tanzim ettim. Başbakan ve Yardımcısı Devlet Bakanı ile Demokrat Parti Genel Başkanı hazır bulundular. İki taraf arasıda karşılıklı tartışma içinde iki buçuk saat devam eden bu konuşma, başladığı noktada bitti. Demokrat Parti Başkanı, partisinin baskı altında bulunduğu noktasında ısrar ve partisinin kanun dışı maksatlar ve ihtilal usulleri takip ettiğine dair ithamları reddetti. Hükümet Reisi, idare mekanizmasının baskı yaptığı iddiasını kabul edemeyeceğini ve şikayet vesikalarını tetkik ve takibe hazır olduğunu tekrar söyledi ve Muhalif Partinin çalışma usullerini düzeltmesi lazım olduğu iddiasında kaldı.

17 Haziran tarihinde Bay Bayar’ı tekrar kabul ettim. Bana, vaziyeti arkadaşlarıyla görüştüğünü, benim durumuma karşı teşekkürle mütehassıs olduklarını söyledikten sonra, baskı vardır kanaatinde olduklarını ifade eyledi. Bunun üzerine; iki defa görüştüğüm Başbakan, iktidar partisiyle muhalefet partisinin Büyük Meclisteki münasebetleri ve karşılıklı çalışmaları yolunda hayırlı terakkiler olduğunu takdirle söyledikten sonra, biz de kendimize düşen vazifeleri sadakatle ifa edeceğiz, size söz veriyorum dedi ve iki ay sonra Büyük Meclis toplanıncaya kadar partilerin münasebetlerinde itimadı artıran terakkiler olacağına ümidinin kuvvetli olduğunu ilave eyledi.

Bu beyanatı Bay Bayar’a 21 Haziran tarihinde naklettim. Bay Bayar, bu konuda fiili neticeye intizar edilmesi lazım geleceğini bildirdi. Bundan sonraki tartışmalar Muhalefet Liderinin Sivas nutkunda ve Hükümet Reisinin 2 Temmuz tarihli beyanatında ve ondan sonraki karşılıklı cevaplarda görülmüştür. Vaziyet hulasa olunursa, iki taraf şikayetlerinde ve savunmalarında ısrar etmiş ve şiddetli tartışmalar esnasında karşılıklı iyi niyetlerin ifadesi olan bazı tatmin edici parçalar hatırlarda kalmıştır. Siyasi havayı yumuşatan bir iyilik olmak üzere, dertleri bilenlerin, kendiliklerinden, karşı tarafı teskin edici tedbirler alacakları ümidi uyanmıştır. Bunun dışında olarak, durum, Muhalefet Partisi Liderinin “fiili bir netice beklemek” şeklinde ifade ettiği hükümde görülür. Yani, bir başka türlü söylenirse, vaziyet karşılıklı iddialar bakımından düğüm halini muhafaza etmiştir.

Şimdi ben, bu düğümü çözmeğe çalışacağım. İki tarafın şikayet ve müdafaalarının delillerini tafsil etmekte fayda görmüyorum. Zaten bunlar umumi efkarca da kafi derecede bilinmektedir. Gördüm ki, taraflardan hangisinin haksız, yahut hangisinin daha evvel karşısını kırmağa başlamış olduğunu aramakta da fayda yoktur. Ben, idare mekanizmasının baskı yaptığını Hükumet Başkanının kabul etmemesini, öyle bir hareketi tasvip etmeyeceğini katiyetle beyan eylemesini, bir teminat ifadesi olarak aldım ve bunu Bay Bayar’a söyledim. Ben, Muhalefet Liderinin kanundışı maksatlar ve metotlar isnadını reddetmesini, muhalif parti çalışması için şart olan kanun içinde kalmak esasının göz önünde tutulduğuna ve tutulacağına dair tatmin edici bir teminat olarak kabul ettim ve Başbakana bunu söyledim. Her iki tarafla uzun konuşmalardan çıkardığım bu neticelere inanmak istiyorum ve inanıyorum. Bizi bu inanışa getiren bu durumu, memlekette siyasi partilerin çalışıp gelişebileceğine kati ümit veren en mühim merhale sayıyorum. Şimdiye kadar, memlekette geçen iktidar ve muhalefet tecrübesinin muvaffak olmamasını, bir seneden beri geçirdiğimiz tecrübelere, onların dayanamamış ve bu günkü siyasi durumu elde edememiş olmalarında görüyorum. Benim kanaatimce, bir buçuk seneden beri geçirdiğimiz tecrübeler ağır ve bazen ümit kırıcı olmuştur; amma, gelecek için her türlü ümitleri haklı çıkaracak bir muvaffakiyet temin edilmiştir. Bu durumu muhafaza etmek ve onun gelişmesini sağlamak, iktidar ve muhalefet partilerinin vazifeleri olmak lazımdır. Gelecek için tedbirler, benim kabul ettiğim gibi, şu noktadan hareket etmekle bulunabilir. Benim, bu son dinlediğim karşılıklı şikayetler içinde mübalağa payı ne olursa olsun, hakikat payı da vardır. İhtilalci bir teşekkül değil, bir kanuni siyasi partinin metotları ile çalışan muhalif partinin, iktidar partisi şartları içinde çalışmasını temin etmek lazımdır. Bu zeminde ben, Devlet Reisi olarak, kendimi her iki partiye karşı müsavi derecede vazifeli görürüm.

İdare mekanizması, yani Valilerimiz ve maiyetleri, bir seneden beri çok ağır bir tecrübe geçirmişlerdir. Öyle zamanlar oldu ki, memlekette hükümetin mevcut olup olmadığı bile şüphe götürür idi.

Sorumlu Hükümetin huzur ve asayiş vazifesi münakaşa götürmez. Fakat, meşru ve kanuni siyasi partilere karşı tarafsız, eşit muamele mecburiyeti, siyasi hayat emniyetinin temel şartıdır (İnönü burada, muhalefet partilerine karşı tarafsız ve eşit davranılması konusunda CHP iktidarını, valileri ve devlet yöneticilerini uyarıyor). Bu arada, siyasi partilere mensup olan veya görünen hususi maksat sahiplerinin şirretliklerini pervasız olarak tesirsiz bırakmak hususunda partilerin dikkat göstermeleri icap eder.

Siyasi partilerin hangisi işbaşına gelirse gelsin, onları, idare mekanizmasında çalışanların, haklarına ve itibarlarına karşı adaletli bir zihniyette olacaklarına inandıracaklardır.

Zannediyorum ki, Hükümet Reisi ile Muhalefet Lideri arasındaki son tartışmada, iki tarafı sebat ettikleri noktadan ayırmak gayretine düşmeksizin, her iki tarafın bekledikleri şeyleri söylemiş ve temin etmiş oluyorum.

Vatandaşlarıma, Hükümetle ve iktidar partisi ile muhalefet partisi arasında görüşme ve araya girme safhalarını olduğu gibi anlatmış olduğumu ümit ederim. Varmak istediğim netice, başlıca iki parti arasında temel şartın, yani emniyetin yerleşmesidir. Bu emniyet, bir bakımdan memleketin emniyeti manasını taşıdığı için, benim gözümde çok ehemmiyetlidir. Muhalefet, teminat içinde yaşayacak ve iktidarın kendisini ezmek niyetinde olmadığından müsterih olacaktır. Büyük vatandaş kütlesi ise, iktidarın bu partinin veya öteki partinin elinde bulunması ihtimalini vicdan rahatlığı ile düşünebilecektir. (İnönü burada, vatandaşın hiç korkmadan muhalefet partisine oy vermeyi düşünebileceği, baskı görmeden özgür iradesiyle oy verebileceği, özgür ve demokratik bir ortam tesis edilmesi gerektiğini söylüyor. Ya şimdi?) Bu neticeye varmak için karşılaştığım güçlükler, çok zaman, yalnız ruhi mahiyette olan amillerdir. Bu güçlükleri yenmek için, siyasi hayatımızı idare eden, iktidarda veya muhalefetteki liderlerin samimi yardımlarını isterim.

Bu beyanatımı, neşrinden önce, Başbakanla Muhalefet Lideri görmüşlerdir.

12 Temmuz 1947

T.C. Cumhurbaşkanı

İSMET İNÖNÜ