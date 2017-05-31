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Şükrü Turan Ergün
31 Mayıs 2017
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1 Mevsim Duygu, Hep Mevsim Aşk…


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com

4 mevsime sığmış takvim yaprakları da, ben 1 mevsim sığmamışım yüreğime… Bende kalmış duyguların 1 mevsim esintisi, senin olmuş hep mevsim aşk…

1 Mevsim Duygu, Hep Mevsim Aşk…
Rastlamıştım meğer bir gün gözlerine…
Gülüşünde saklı kalmış benliğim, farketmeksizin.
Sessizce çekilmişim,
Korkulu yüreğimin karanlık kuytusuna…
Adını duyunca birden irkilmiş yüreğim.
Seni görmek için takvimleri eskitmişim.
Mutlu olmak gözlerinde saklı kalmakmış oysa.
Bense 1 mevsim beklemişim.
Takvimler tüketirken mevsimleri,
Sayıklar olmuşum adını.
Ne zaman ki sesini duyduğumda,
Yaşadığımı anlamışım hayatı…
Ruhum seninle tamammış meğer,
Sevmeye gelmişim ben de tüm benliğimle seni…

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