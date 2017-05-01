1 Mayıs’ı Olaysız Kutladık

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bir başka ifadeyle İşçi Bayramı.

Zaten artık resmi bayram olduğu için İşçi Bayramı deyimi daha yaygın kullanılıyor.

Aydın’da, daha doğrusu Efeler kent merkezinde bu yılki 1 Mayıs kutlamaları daha geniş bir katılımla kutlandı.

Geçen yıla kadar sendikalar ayrı ayrı kutlardı.

Sabah bir grup kutlardı, öğleden sonra ise başka bir grup kutlardı.

Bu kez farklı kesimlerden sendikalar Atatürk Kent Meydanı’na birlikte geldiler.

Geniş katılımlı bir kutlama gerçekleşti.

Konuşmalar yapıldı, konser verildi, şarkılar türküler söylendi.

Kavgasız, gürültüsüz, gerilimsiz, olaysız bir bayram kutlaması oldu.

Belki olumsuz sayılabilecek tek küçük ayrıntı, havanın yaz günlerini aratmayacak derecede sıcak ve güneşli oluşundan mıdır bilmem, 1 Mayıs kutlamalarına katılan kalabalığın alanda çok uzun süre kalmayışı, eğlence faslının öyle uzun saatler boyunca sürmeyişi oldu.

Zaten maaşlı kesimin eğlenecek hali mi var ki?