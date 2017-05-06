1 Dakika Daha Sevgi…

Bir çiçeğin soluğunda hayat ritmini dinlemek gibi yaşamak…

Dirhem dirhem sevgiyle sulanırken bedeni, buram buram umut kokar her zerresi…

Ne zaman ki umut biter, yaprakların küskünlüğü işitilir. Ne zaman ki mevsim geçer, yeniden yeşereceği günü selamlar yüreğinde…

Bir çiçek gibi sarmalayabilirsek hayatı, kıymetini bilirsek şu güzel bahar havasının müjdelediği umut dolu günlerin, unutmazsak eğer yaşamanın mevsimini, belki de son kez ömrümüzü baharın selamladığını hatırlarsak eğer, hayatın gizemini ruhumuzun derinliklerine işler ve yaşamanın kıymetinin sevgiden geçtiğini, sevgimizi de sevdiklerimizle suladığımızı anlarız.

Hayatın ritmi doğada…

Doğanın ritmi çiçekte…

Huzursa sevgide…

1 dakika bile fazla sevebilirsek şu kısacık ömrümüzde, 1 dakika daha fazla zaman geçirebilirsek mesela ailemizle, 1 dakika daha fazla onlara sevdiğimizi söyleyebilirsek eğer, işte o zaman yaşamanın mevsimine huzuru gizler ve 1 gün daha fazla sevebilmenin mutluluğuna yeşertiriz gülüşlerimizi…