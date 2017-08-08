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08 AÄŸustos 2017
Ege, YaÅŸam

YÄ°NE SALLANDIK

MuÄŸla sallanmaya devam ediyor. Saat:10.42’de MuÄŸla’nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde yaÅŸanan 5.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem Ã§evre illerden ve AydÄ±n’dan hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼’nden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z verilere gÃ¶re 5.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yerin 1.6 derinliÄŸinde meydana gelen deprem vatandaÅŸlarda endiÅŸeye neden oldu.
Uzmanlara gÃ¶re, AydÄ±n ve tÃ¼m ilÃ§elerinde hissedilen depremlerin artÃ§Ä±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi sÃ¶ylendi.
Depremi hisseden AydÄ±nlÄ± vatandaÅŸlar kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine de olsa kendilerini sokaÄŸa attÄ±lar ve yaÅŸanabilecek artÃ§Ä±lara karÅŸÄ± temkinli olmak gerektiÄŸini belirttiler.
(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  KURBANLIK ALICILARI TEDÄ°RGÄ°N
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