YÄ°NE SALLANDIK

MuÄŸla sallanmaya devam ediyor. Saat:10.42’de MuÄŸla’nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde yaÅŸanan 5.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem Ã§evre illerden ve AydÄ±n’dan hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼’nden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z verilere gÃ¶re 5.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yerin 1.6 derinliÄŸinde meydana gelen deprem vatandaÅŸlarda endiÅŸeye neden oldu.

Uzmanlara gÃ¶re, AydÄ±n ve tÃ¼m ilÃ§elerinde hissedilen depremlerin artÃ§Ä±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi sÃ¶ylendi.

Depremi hisseden AydÄ±nlÄ± vatandaÅŸlar kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine de olsa kendilerini sokaÄŸa attÄ±lar ve yaÅŸanabilecek artÃ§Ä±lara karÅŸÄ± temkinli olmak gerektiÄŸini belirttiler.