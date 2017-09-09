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09 Eylül 2017
Çevre, Yaşam

TEMA GENÇ ÇİFTLERİ, NİKAH ÜRÜNLERİNİ KULLANMAYA DAVET ETTİ

Tema Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, “Düğününüze doğayı da çağırın” sloganıyla evlenecek olan çiftlere çağrıda bulunarak; “Evlenirken, doğaya da bir armağan vermek isteyen çiftleri, TEMA Nikah Ürünleri’ni kullanmaya davet ediyoruz.” dedi.
TEMA Nikah Ürünleri’ni tercih eden çiftlerin, TEMA Vakfı’nın tüm Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetlere kaynak sağlayarak gelecek nesiller için umut yeşertileceğini vurgulayan Özdemir; “TEMA Vakfı; davetiye, nikah kartı ve ahşap magnet gibi ürünlerden oluşan TEMA Nikah Ürünleri’ni çiftlerin beğenisine sunuyor. TEMA Nikah Ürünleri’nin çiçekler, yapraklar, lale, kuşlar ve orman gibi çeşitleri bulunuyor. Ürünlerde kullanılan ağaç malzemenin tamamı sürdürülebilir orman yönetim ilkelerine göre yönetilen FSC sertifikasına sahip ormanlardan geliyor. FSC sertifikasına sahip ormanlarda ekosistem bütünlüğü, ağaç varlığı ve biyolojik çeşitlilik korunuyor.” dedi.
Özdemir, TEMA Nikah Ürünleri’ni tercih eden çiftlerin, TEMA Vakfı’nın tüm Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalara da kaynak sağlamış olduğunu belirterek; “Bu kapsamda TEMA Vakfı’nın çocuklar için doğa eğitimleri, hukuksal ve yerel savunuculuk çalışmaları, doğal varlıkları ve biyoçeşitliliği koruma çalışmaları, kırsal kalkınma projeleri, bilimsel temelli doğa araştırmalarının hayata geçirilmesi gibi faaliyetlerine destek sağlanıyor. Evlenirken, doğaya da bir armağan vermek isteyen çiftleri, TEMA Nikah Ürünleri’ni kullanmaya davet ediyoruz. Farklı tasarımlarımız için tema.org.tr internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.” diye konuştu.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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