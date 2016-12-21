SÜRÜCÜ BELGESİ BEDELİ 117 TL OLUYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebet Genel Müdürlüğü değerli kağıtlar tebliğine göre, sürücü belgesi bedeli, 117 TL olarak belirlendi.

Sürücü çalışma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli TL; motorlu araç trafik tescil belgesi 88 TL, pasaport bedeli ise 94 TL olarak belirlendi.

Değiştirme sebebi ile verilen TC kimlik kartları için 16 TL, kayıp sebebiyle düzenleniyor ise 32 TL bedel öngörülüyor.

Noter kağıtları ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re’sen senet için 19 TL,her bir banka çeki yaprağı için ise 5.60 TL bedel ödenecek.