PTT’DEN YILBAŞI KAMPANYASI

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) yeni yıl hediyelerini kargoyla göndermek ve yılbaşı tebrik kartı göndermek isteyenler için bir kampanya başlattı.

Mevlana Haftası nedeni ile ücretsiz Mevlana’nın yedi sözünü içeren Mevlana Kartları bastıran PTT A.Ş.’nin kampanyaları bu sefer de yılbaşına yönelik kargo ücretinde indirimi ve ücretsiz tebrik kartı dağıtımını kapsıyor.

Buna göre Şirket, 26-30 Aralık 2016 tarihleri arasında postaya verilen yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde %10 indirim uygulayacak.

Ayrıca PTT A.Ş tarafından yeni yıla özel hazırlanan 1 milyon adet tebrik kartı müşterilere ücretsiz sunulacak.

Yılbaşında sevdiklerine kart göndermek isteyenler PTT A.Ş.’nin ücretsiz Tebrik kartlarını tüm PTT A.Ş. işyerlerinden edinebilecek.