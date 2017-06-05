“MERKEZÄ°MDE RAMAZAN” ETKÄ°NLÄ°KLERÄ° DEVAM EDÄ°YOR

GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± GenÃ§lik Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 81 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ”Merkezimde Ramazan” sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ”HoÅŸ Geldin Ya Åžehr-i Ramazan” AyÄ± etkinlikleri AydÄ±n’ da baÅŸladÄ±.

Bu kapsamda AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi ve Forum AydÄ±n AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezinin Ramazan ayÄ± sÃ¼resince ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼teceÄŸi Ramazan ayÄ± etkinlikleri Forum AydÄ±n AVM’ de baÅŸladÄ±.

Etkinlikler, AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi MÃ¼zik kulÃ¼bÃ¼ne devam etmekte olan genÃ§lerin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi mÃ¼zik dinletisi ile baÅŸladÄ±.

MÃ¼zik dinletisinin ardÄ±ndan sahne alan AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi Halk oyunlarÄ± ekibi gelen misafirler tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.

SonrasÄ±nda AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi Tiyatro KulÃ¼bÃ¼nÃ¼ oluÅŸturan genÃ§ler Hacivat ve KaragÃ¶z Orta oyunu ile gelen misafirleri gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

Son olarak Sema GÃ¶sterisi ile sona eren program genÃ§ler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni aldÄ±.

“ESKÄ° RAMAZANLARI YAÅžATMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z”

Konuyla ilgili olarak aÃ§Ä±klama yapan AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mikail KavaklÄ±; “GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± GenÃ§lik Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 81 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ”Merkezimde Ramazan” sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ”HoÅŸ Geldin Ya Åžehr-i Ramazan” AyÄ± etkinliklerini AydÄ±n GenÃ§lik Merkezimiz ve Forum AydÄ±n AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi ile ortaklaÅŸa gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz etkinlikler ile baÅŸlattÄ±k. BÃ¼yÃ¼klerimiz nerede o eski Ramazanlar diyor. Bizlerde Ã§ocukluÄŸumuzda ki o gÃ¼zel Ramazan etkinliklerini yaÅŸatmak ve gelecek kuÅŸaklara aktarmak iÃ§in bu tip etkinlikler yapmaya devam edeceÄŸiz.

Etkinliklerimiz Ramazan ayÄ± sÃ¼resince her PerÅŸembe akÅŸamÄ± iftar sonrasÄ±nda saat 21.30’da Forum AydÄ±n AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi’nde baÅŸlayacak olup, halkÄ±mÄ±z ve genÃ§lerimiz ile buluÅŸacak. Bu kapsamda tÃ¼m AydÄ±n halkÄ±mÄ±zÄ± ve genÃ§lerimizi merkezimizin Ramazan ayÄ± etkinliklerine bekliyoruz.” dedi.

(GÃœNER DOKUYUCU)