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05 Haziran 2017
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“MERKEZÄ°MDE RAMAZAN” ETKÄ°NLÄ°KLERÄ° DEVAM EDÄ°YOR

GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± GenÃ§lik Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 81 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ”Merkezimde Ramazan” sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ”HoÅŸ Geldin Ya Åžehr-i Ramazan” AyÄ± etkinlikleri AydÄ±n’ da baÅŸladÄ±.
Bu kapsamda AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi ve Forum AydÄ±n AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezinin Ramazan ayÄ± sÃ¼resince ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼teceÄŸi Ramazan ayÄ± etkinlikleri Forum AydÄ±n AVM’ de baÅŸladÄ±.
Etkinlikler, AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi MÃ¼zik kulÃ¼bÃ¼ne devam etmekte olan genÃ§lerin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi mÃ¼zik dinletisi ile baÅŸladÄ±.
MÃ¼zik dinletisinin ardÄ±ndan sahne alan AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi Halk oyunlarÄ± ekibi gelen misafirler tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.
SonrasÄ±nda AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi Tiyatro KulÃ¼bÃ¼nÃ¼ oluÅŸturan genÃ§ler Hacivat ve KaragÃ¶z Orta oyunu ile gelen misafirleri gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
Son olarak Sema GÃ¶sterisi ile sona eren program genÃ§ler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni aldÄ±.
“ESKÄ° RAMAZANLARI YAÅžATMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z”
Konuyla ilgili olarak aÃ§Ä±klama yapan AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mikail KavaklÄ±; “GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± GenÃ§lik Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 81 ilde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ”Merkezimde Ramazan” sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ”HoÅŸ Geldin Ya Åžehr-i Ramazan” AyÄ± etkinliklerini AydÄ±n GenÃ§lik Merkezimiz ve Forum AydÄ±n AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi ile ortaklaÅŸa gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz etkinlikler ile baÅŸlattÄ±k. BÃ¼yÃ¼klerimiz nerede o eski Ramazanlar diyor. Bizlerde Ã§ocukluÄŸumuzda ki o gÃ¼zel Ramazan etkinliklerini yaÅŸatmak ve gelecek kuÅŸaklara aktarmak iÃ§in bu tip etkinlikler yapmaya devam edeceÄŸiz.
Etkinliklerimiz Ramazan ayÄ± sÃ¼resince her PerÅŸembe akÅŸamÄ± iftar sonrasÄ±nda saat 21.30’da Forum AydÄ±n AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi’nde baÅŸlayacak olup, halkÄ±mÄ±z ve genÃ§lerimiz ile buluÅŸacak. Bu kapsamda tÃ¼m AydÄ±n halkÄ±mÄ±zÄ± ve genÃ§lerimizi merkezimizin Ramazan ayÄ± etkinliklerine bekliyoruz.” dedi.
(GÃœNER DOKUYUCU)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  BÄ°NALARIN RENGÄ°NE BELEDÄ°YELER KARAR VERECEK

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