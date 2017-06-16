KORUYUCU AÄ°LELER Ä°FTARDA BULUÅžTU

AydÄ±n Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ geleneksel olarak dÃ¼zenlediÄŸi Koruyucu Aile Ä°ftar YemeÄŸi’niÂ Ã‡Ä±ldÄ±r HavalimanÄ± TurkÄ±sh Airlines Flight Akademi personeli ve Ã¶ÄŸrencileri ile birlikte gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Programa, AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdullah Aslan, Ã‡Ä±ldÄ±r HavalimanÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Â Sunay KaramÄ±k, Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Seyfi BozÃ§elik, MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Muammer Durmaz, aileler ve Ã§ocuklar katÄ±ldÄ±.

DÃ¼zenlenen etkinlikte Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Seyfi BozÃ§elik, Koruyucu Aile hizmetinin en iyi hizmetlerinden biri olduÄŸunu, Ã§ocuklarÄ±n sevgi ortamÄ±nda ve aile ÅŸefkati ile yetiÅŸmesinden mutluluk duyduÄŸunu ifade ederek; “Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za bu imkanÄ± saÄŸlayan tÃ¼m ailelerimize ve bu gÃ¼zel organizasyonda bizleri bir araya getiren TurkÄ±sh Airlines Flight Akademiye ediyorum.” dedi.

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdullah Aslan ise, Koruyucu ailelere, bu hizmetin modelinin kutsallÄ±ÄŸÄ±nÄ± benimseyerek, toplum refahÄ±nÄ± arttÄ±racak bireyler yetiÅŸtirdikleri ve gÃ¶sterdikleri fedakarlÄ±klardan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.

DÃ¼zenlenen etkinlik TurkÄ±sh Airlines Flight Akademi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Ã§eÅŸitli hediyelerin Ã§ocuklara verilmesi ile son buldu.

(GÃœNER DOKUYUCU)