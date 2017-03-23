Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
23 Mart 2017
Asayiş, Ekonomi, Yaşam

KAÇAK FİDAN SATANA CEZA

Tarım Bakanlığı tarafından yetkisiz kişilerin açıkta fide, fidan, tarla bitkileri tohumu ve sebze tohumu satmaları yasaklandı.
Kaçak tohum, fide ve fidan satanlara para cezası uygulanacak.
Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre;  “İlgili kanun ve yönetmeliklere göre; Bakanlıktan yetki almadan tohum, fide, fidan satan, ticari anlamda üretimini yapan  kişi ve kuruluşlara  2017 yılı ceza tutarı 21.242,57 TL, para cezası,  tohumlukları müsadere altına alma ve imha olmak üzere idari yaptırım uygulanmaktadır.
Cadde, sokak araları gibi açık alanlarda  tohum, fide, fidan satışına  müsaade edilmemekte, satışlar  sıkı bir şekilde denetlenmektedir.
Üreticilerin de bu konuda bilinçlenmesi; üzerinde etiket ve bitki pasaportu taşıyan tohum, fide ve fidanları, Bakanlıkca yetki verilmiş Tohumluk Bayilerinden ya da Üretici Belgesi olan üreticilerden almaları  gerekmektedir.
Üreticiler;  açıkta, yetkisiz kişilerden,  etiketsiz, sertifikasız ve pasaportsuz fide/fidan satın aldığında birçok sorunla karşılaşabilmekte;  hastalık ve zararlılara rastlanabilmekte, bu durum fide/fidan kurumalarına, verim kaybına neden olmaktadır. Ayrıca bu hastalık ve zararlılar topraklarımıza bulaşarak, çözümü zor ve zaman alan sorunlara da sebep olmaktadır.
Aşılı diye satıldığı halde bazı fidanların aşısının olmadığı, dikildiğinde tutmadığı ve belirtilenin dışında farklı tür ve çeşitte meyvelerin oluştuğu, kalitesiz ve verimi düşük ürün alındığı görülebilmektedir.
Üreticiler böyle sorunlarla karşılaştığında elinde etiket, sertifika, pasaport gibi belgeleri olmadığından geriye dönük olarak hakkını arayamamakta, maddi açıdan zarara uğramakta, emeği ve zamanı boşa gitmektedir.
Üreticilerimizin mağdur olmamaları için tohum, fide ve fidanları etiketli, sertifikalı ve pasaportlu olarak, yetkili tohumluk bayileri ya da yetkili üreticilerden almaları gerekmektedir.” denildi.
(KUDRET CAN)

Share

BENZER HABERLER

ŞENER’DEN GAZETEMİZE KUTLAMA

ŞENER’DEN GAZETEMİZE KUTLAMA

ULUÇAMLIBEL’DEN GAZETEMİZE KUTLAMA

ULUÇAMLIBEL’DEN GAZETEMİZE KUTLAMA

AYBARS’TAN GAZETEMİZE TEBRİK

AYBARS’TAN GAZETEMİZE TEBRİK

ERTUĞRUL 28’İNCİ YILIMIZI KUTLADI

ERTUĞRUL 28’İNCİ YILIMIZI KUTLADI

SÖYLEVCİ 28’İNCİ YILIMIZI KUTLADI

SÖYLEVCİ 28’İNCİ YILIMIZI KUTLADI

DİLEK DUVARI’NDA İLGİNÇ DİLEKLER

DİLEK DUVARI’NDA İLGİNÇ DİLEKLER

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Perşembe 03/23 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 9°C.
Açık
Perşembe 03/23 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 9°C. Rüzgâr D, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6241

  • Euro

    3,9115

  • BIST

    89.786

  • Altın

    145,5420

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE