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06 Şubat 2017
Ege, Yaşam

Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Güney Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ndan yapılan açıklamada; “Güney Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 şiddetinde 50-75 km/sa kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü günün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi. (İHA)

 

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