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04 Ocak 2017
Ege, Yaşam

Ege’de fırtına ve kar yağışı bekleniyor

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Ege Denizi’nde fırtına, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; “Ege Denizi’nin bugün parçalı çok bulutlu, gündüz yerel ve hafif, akşam ve gece orta kuvvette sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; Rüzgarın güney ve batı yönlerden (lodos) orta kuvvette, gece kuvvetli (5-7 bofor/40-60 km/sa) eseceği; yarın zaman-zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; rüzgarın güney ve batı yönlerden (lodos) kuvvetli, gece fırtına ve kuvvetli fırtına (7-9 bofor/ 60-80 km/saat) şeklinde eseceği; 6 Ocak 2017- Cuma günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların akşam Kuzey Ege’de kuvvetli kar yağışına dönüşeceği; Orta ve Güney Ege’de güney ve batı yönlerden (lodos) esen rüzgarın öğle saatleri ve sonrasında Kuzey Ege’den başlayarak poyraza (kuzey ve doğu) döneceği, fırtına ve kuvvetli fırtına (7-9 bofor/ 60-80 km/saat) şeklinde eseceği; 7 Ocak 2017- Cumartesi günü: Orta ve Kuzey Ege’nin kar, Güney Ege’nin sağanak yağışlı olacağı; Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden (poyraz) fırtına (6-8 bofor/ 60-75 km/sa) şeklinde eseceği, fırtınanın gece geç saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağış, kar yağışı ve kuvvetli fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi. (İHA)

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