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14 Şubat 2017
Duyduk Gördük Yazıyoruz, Ege, Yaşam

DİLEK DUVARI’NDA İLGİNÇ DİLEKLER

İzmir Selçuk’ta bulunan, Efes Antik kentinin üst kapısının yanından çıkılan Meryem Ana ören yerine bir çok gezi ve ziyaret oluyor.
Dünyanın bir çok ülkesinden ve Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçisi olan Meryem Ana Evi’nde, özellikle maneviyatı keşfetmek için gelenler dikkat çekiyor.
Gelen ziyaretçilerin Meryem Ana’yı simgeleyen eşyalar da alabildikleri ören yerinde özellikle en çok ilgiyi Dilek Duvarı çekiyor.
Ziyaretçilerin ilginç anlarına sahne olan Dilek Duvarı’na; saç tokası, çocuk çorabı, elbise parçaları, takılar, kilitler, kağıtlar bırakılarak dilekler tutuluyor.
En çok tutulan dilekler arasında; çocuğu olmayanlar çocuk, evsizler ev, bekarlar evlilik, boyu kısa olanlar uzun boylu olmayı ve buna benzer bir çok dilekler yer alıyor.
Dilek Duvarı sadece Türkiye’den değil, hacı olmak için gelen ve dualarının kabul olması için mum yakanları da ağırlıyor.
Meryem Ana Evi’nde görevli din adamları özellikle Dilek Duvarı’nda çok ilginç dileklerle karşılaştıklarını, aslında bunu dinen teşvik etmediklerini, ancak ziyaretçilerin alışkanlıklarına saygı gösterdiklerini söylediler.
Yetkililer, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Meryem Ana Evi’ndeki Dilek Duvarı’nı senede bir kere temizlediklerini dile getirdiler.
(FİLİZ ÖZENÇ DİNDAR)

 

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