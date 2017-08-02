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02 AÄŸustos 2017
YaÅŸam

AydÄ±nâ€™Ä±n doÄŸusunda yerel kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara dikkat

Meteroloji Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra AydÄ±nâ€™Ä±n doÄŸu kesimlerinde beklenen yerel kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlara karÅŸÄ± uyarÄ±da bulundu.
Ege BÃ¶lgesinde yer alan Ä°zmir, Ã‡anakkale, BalÄ±kesir, Manisa ve AydÄ±n illerinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± uzun yÄ±llar ortalamalarÄ±nÄ±n 3 ila 5 derece Ã¼zerinde seyrediyor. BÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde bulunan Manisa’nÄ±n gÃ¼ney ve doÄŸusu, Ä°zmir’ in doÄŸusu ile AydÄ±n’Ä±n kÄ±yÄ±larÄ± haricinde kalan yerler yarÄ±ndan itibaren yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine girecek. SaÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸecek olan yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶zellikle Ã¶ÄŸleden sonralarÄ± ve akÅŸam saatlerinde Ä°zmir, Manisa ve AydÄ±n’Ä±n doÄŸu ilÃ§elerinde yerel olarak kuvvetli olabileceÄŸi ve kÄ±sa sÃ¼rede metrekareye 10-30 kilogram dÃ¼ÅŸebileceÄŸi tahmin ediliyor.
Beklenen yerel kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuz ÅŸartlar olan ani sel, lokal su baskÄ±nÄ±, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸmesine karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Merhum Vali YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun YaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Otelin Hali Ä°Ã§ler AcÄ±sÄ±
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