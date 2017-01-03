Aydın yağışlı ve soğuk havanın etkisine giriyor

Aydın’ın yarından itibaren yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. Üç gün sürecek yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Aydın’da yarından itibaren sağanak yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yağışların Çarşamba, Cuma, Cumartesi günü sağanak şeklinde, Perşembe günü kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Pazar gününden itibaren yağışlar etkisini yitirirken, yerini soğuk havaya bırakması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında olması beklenirken, vatandaşların ve yetkililerin, soğuk ve yağışlı havanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. (İHA)