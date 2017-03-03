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03 Mart 2017
Duyduk Gördük Yazıyoruz, Yaşam

AYBARS’TAN GAZETEMİZE TEBRİK

Mese İletişim Danışmanlığı’ndan Mert Aybars, gazetemizin 28’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.
Aybars, kutlama mesajında şunları söyledi:
Mücadele gazetesinin kuruluş yıl dönümünü kutlar, güzel haberlerle dolu daha nice mutlu yıllar dilerim.”
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

 

 

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