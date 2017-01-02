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02 Ocak 2017
Yaşam

ANMA

Babamız.. Işığımız..
Aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu. Yüzünü görmeden, sesini duymadan geçip giden koskoca bir yıl.. Koskoca KARA bir yıl.. Sen düşüncelerinle, sevecenliğinle, yaptıkların ve bu topluma verdiğin, kazandırdığın değer yargılarınla bize hep bir örnek ve ailemiz için bir övünç kaynağı oldun.
Sen koca bir Dağ’dın..
Yüce dağlar gibi başı dik yaşadın… “Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmem” derdin, öyle oldu..
“Uzun ince bir yolda” karanlıklara ışık olabilmek için çırpındın.. Ne yazık ki o karanlıklar kara saplı bir hançer olup kalbine saplandı..
İçtiğimiz her damla suda cennet ırmaklarının suyundan, yanan her umut ışığında bize cennetten bir tutam ışık gönderdiğini, bizimle paylaştığını ve yanımızda olduğunu biliyoruz..
Gittiğin günden beri her nefes alışımızda, yaşamın her zerresinde, gözümüzün gördüğü her güzellikte sen varsın..
Nazlı bir Akgüvercin olan iyiliği, güzelliği ve umudu “Karakartal” kanatlarının altında hep korudun kolladın, besledin, büyüttün.. Şimdi onlar artık bize emanet.. Biliyoruz.. Emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz.. Mücadeleye devam ediyoruz.. Bu karanlıkta el yordamıyla önümüzü görmeye çalışıyoruz.. Senin gibi iyi niyetli, sana ve ismine layık olmaya çalışıyoruz.. İnşallah başarabiliriz..
Mustafa ÇEZİK’in eşi ve çocukları olmakla onur duyuyoruz.. Babamız olduğun ve her türlü insani değerlerini yitirmiş, ahlaksızlıklarla kirlenmiş bu dünyada bize tertemiz bir isim bıraktığın için sana teşekkür ederiz..
IŞIKlar içinde uyu..
Özlemin gün geçtikçe daha çok büyüyor.. Seni çok seviyor, çok özlüyoruz..
ÇEZİK AİLESİ

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