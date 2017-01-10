Ã‡in’de Temiz Enerji KullanÄ±mÄ± ArtÄ±yor

AydÄ±n’da ve TÃ¼rkiye’de Ã¼cretsiz kÃ¶mÃ¼r daÄŸÄ±tÄ±mÄ± nedeniyle artan hava kirliliÄŸi sorunu, Ã‡in’de de bÃ¼yÃ¼k bir sorun.
Bu yÃ¼zden Ã‡in son yÄ±llarda fosil yakÄ±tlarÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± daha temiz bir hale getirmenin ve yenilenebilir temiz enerji kaynaklarÄ±na geÃ§iÅŸin planlarÄ±nÄ± yapÄ±yor.
Ã‡in’de 13. BeÅŸ YÄ±llÄ±k Enerji GeliÅŸtirme Ulusal PlanÄ± kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±klandÄ±.
Plana gÃ¶re, fosil dÄ±ÅŸÄ± enerji tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± yÃ¼zde 15’e, doÄŸal gaz tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± yÃ¼zde 10’a yÃ¼kseltilecek, kÃ¶mÃ¼r tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± ise yÃ¼zde 58’in altÄ±na indirilecek. Bu baÄŸlamda temiz ve dÃ¼ÅŸÃ¼k karbonlu enerjinin enerji arzÄ±nda hakim olacaÄŸÄ± belirtiliyor.
SÃ¶z konusu ulusal enerji planÄ± gereÄŸince, enerji tÃ¼ketiminin genel hacmi ve genel boyutunda Ã§ift kÄ±sÄ±tlama yapÄ±lacak. 2020 yÄ±lÄ±na kadar enerji tÃ¼ketimi 5 milyar ton kÃ¶mÃ¼r altÄ±nda kontrol edilecek. Bu konuda yÄ±llÄ±k ortalama hÄ±z yÃ¼zde 2,5 civarÄ±nda olacak, geÃ§en 5 yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,1 azalma gerÃ§ekleÅŸecek.
Enerji YapÄ±sÄ± MÃ¼kemmelleÅŸtirilecek
Son gÃ¼nlerde Ã‡in’in kuzey kesiminde sÃ¼rekli yoÄŸun sisli hava var. Bu durum kÄ±smen Ã‡in’in enerji tÃ¼ketim yapÄ±sÄ±ndan kaynaklanÄ±yor.
Ã‡in Devlet Enerji MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Li Yangzhe, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde temiz ve dÃ¼ÅŸÃ¼k karbonlu enerjinin Ã‡in’de enerji arzÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ana payÄ±nÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi ve ÅŸunlarÄ± ekledi:
“Enerji yapÄ±sÄ±nÄ± mÃ¼kemmelleÅŸtirmek ile temiz ve dÃ¼ÅŸÃ¼k karbonlu geliÅŸme, enerji devriminin temel ihtiyacÄ± olduÄŸu gibi, Ã‡in’de sosyal ve ekonomik bÃ¼yÃ¼menin acil talepleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Bu nedenle fosil dÄ±ÅŸÄ± enerji tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± yÃ¼zde 15’e, doÄŸal gaz tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± yÃ¼zde 10’a yÃ¼kseltilecek, kÃ¶mÃ¼r tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± ise yÃ¼zde 58’in altÄ±na indirilecek. BÃ¶ylece, temiz enerji, 13. BeÅŸ YÄ±llÄ±k Ulusal KalkÄ±nma PlanÄ±’nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde, Ã‡in’de enerji arzÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n ana yapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturacak.”
Temiz enerji tedbirleri geliyor
Temiz enerji konusundaki hedeflere ulaÅŸmak iÃ§in Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti bir dizi tedbir alacak.
Ã‡in Devlet Enerji MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Li Yangzhe, Ã‡in’in fosil dÄ±ÅŸÄ± enerjiyi geliÅŸtireceÄŸine iÅŸaret ederek, bir grup hidroelektrik ve nÃ¼kleer elektrik santralinin inÅŸasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racaklarÄ±nÄ±, rÃ¼zgÃ¢ra ve gÃ¼neÅŸe dayalÄ± elektrik gibi yenilenebilir enerji kullanÄ±mÄ±nÄ± teÅŸvik edeceklerini sÃ¶yledi.
DoÄŸalgaz tÃ¼ketim piyasasÄ±nÄ±n geniÅŸletileceÄŸine dikkati Ã§eken Li, Ã‡in’in fosil enerjileri, Ã¶zellikle kÃ¶mÃ¼rÃ¼n temiz ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ã‡in’in enerji merkezleri esas olarak Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alÄ±yor. Bu nedenle, batÄ±daki elektrik ve doÄŸal gazÄ±n doÄŸuya aktarÄ±lmasÄ±, kuzeydeki kÃ¶mÃ¼rÃ¼n gÃ¼neye taÅŸÄ±nmasÄ± gibi projeler uygulanÄ±yor. BaÅŸlÄ±ca enerji tÃ¼ketim bÃ¶lgelerindeki taleplerin azalmasÄ± ve atmosferin kirlenmesi gibi sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in Ã‡in, enerjiyi geliÅŸtirme daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda ayarlamaya gitti.
Ã‡in Devlet Enerji MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Li Yangzhe bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
“Enerji geliÅŸtirme daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda ayarlama kapsamÄ±nda, rÃ¼zgÃ¢r ve gÃ¼neÅŸe dayalÄ± elektrik Ã¼retimi, Ã‡in’in orta ve doÄŸu kesimlerine aktarÄ±lacak. KÃ¶mÃ¼re dayalÄ± elektrik Ã¼retiminde geliÅŸme hÄ±zÄ± yavaÅŸlayacak, bu konudaki mevcut Ã¼retimde ciddi kÄ±sÄ±tlama yapÄ±lacak.”
Buna paralel olarak, enerji gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. Ã‡in Devlet Enerji MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Li Yangzhe, petrol ve doÄŸalgaz arzÄ±nÄ±n temelini gÃ¼Ã§lendireceklerini belirterek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
“Bir yandan, Xinjiang ve Erdos havzasÄ±nda enerji sondajlarÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z. Denizde enerji kaynaklarÄ± aramayÄ± gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, bÃ¶ylece enerji gÃ¼vence sistemi oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Ã–te yandan, kÃ¶mÃ¼re dayalÄ± petrol ve doÄŸal gaz Ã¼retimi konusunda Ã¶rnek proje uygulanmaya konulacak, biyolojik sÄ±vÄ± yakÄ±t yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak, bÃ¶ylece stratejik enerjilere yeni alternatifler oluÅŸturulacak.”
13’Ã¼ncÃ¼ BeÅŸ YÄ±llÄ±k Enerji GeliÅŸtirme Ulusal PlanÄ±’na gÃ¶re, Bir KuÅŸak-Bir Yol inÅŸasÄ±nda doÄŸan fÄ±rsatlardan faydalanÄ±lacak, enerji altyapÄ± tesisleri arasÄ±nda kapsamlÄ± baÄŸlantÄ± kurulacak, yabancÄ± Ã¼lkelerle endÃ¼striyel kapasite iÅŸbirliÄŸi pekiÅŸtirilecek, kÃ¼resel enerji yÃ¶netimine aktif ÅŸekilde katÄ±lÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirilecek, bÃ¶ylece dÄ±ÅŸa aÃ§Ä±lma durumunda enerji gÃ¼venliÄŸi saÄŸlanacak. (HABER MERKEZÄ°)