Ã‡in’de Temiz Enerji KullanÄ±mÄ± ArtÄ±yor

AydÄ±n’da ve TÃ¼rkiye’de Ã¼cretsiz kÃ¶mÃ¼r daÄŸÄ±tÄ±mÄ± nedeniyle artan hava kirliliÄŸi sorunu, Ã‡in’de de bÃ¼yÃ¼k bir sorun.

Bu yÃ¼zden Ã‡in son yÄ±llarda fosil yakÄ±tlarÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± daha temiz bir hale getirmenin ve yenilenebilir temiz enerji kaynaklarÄ±na geÃ§iÅŸin planlarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

Ã‡in’de 13. BeÅŸ YÄ±llÄ±k Enerji GeliÅŸtirme Ulusal PlanÄ± kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±klandÄ±.

Plana gÃ¶re, fosil dÄ±ÅŸÄ± enerji tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± yÃ¼zde 15’e, doÄŸal gaz tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± yÃ¼zde 10’a yÃ¼kseltilecek, kÃ¶mÃ¼r tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± ise yÃ¼zde 58’in altÄ±na indirilecek. Bu baÄŸlamda temiz ve dÃ¼ÅŸÃ¼k karbonlu enerjinin enerji arzÄ±nda hakim olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

SÃ¶z konusu ulusal enerji planÄ± gereÄŸince, enerji tÃ¼ketiminin genel hacmi ve genel boyutunda Ã§ift kÄ±sÄ±tlama yapÄ±lacak. 2020 yÄ±lÄ±na kadar enerji tÃ¼ketimi 5 milyar ton kÃ¶mÃ¼r altÄ±nda kontrol edilecek. Bu konuda yÄ±llÄ±k ortalama hÄ±z yÃ¼zde 2,5 civarÄ±nda olacak, geÃ§en 5 yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,1 azalma gerÃ§ekleÅŸecek.

Enerji YapÄ±sÄ± MÃ¼kemmelleÅŸtirilecek

Son gÃ¼nlerde Ã‡in’in kuzey kesiminde sÃ¼rekli yoÄŸun sisli hava var. Bu durum kÄ±smen Ã‡in’in enerji tÃ¼ketim yapÄ±sÄ±ndan kaynaklanÄ±yor.

Ã‡in Devlet Enerji MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Li Yangzhe, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde temiz ve dÃ¼ÅŸÃ¼k karbonlu enerjinin Ã‡in’de enerji arzÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ana payÄ±nÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi ve ÅŸunlarÄ± ekledi:

“Enerji yapÄ±sÄ±nÄ± mÃ¼kemmelleÅŸtirmek ile temiz ve dÃ¼ÅŸÃ¼k karbonlu geliÅŸme, enerji devriminin temel ihtiyacÄ± olduÄŸu gibi, Ã‡in’de sosyal ve ekonomik bÃ¼yÃ¼menin acil talepleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Bu nedenle fosil dÄ±ÅŸÄ± enerji tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± yÃ¼zde 15’e, doÄŸal gaz tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± yÃ¼zde 10’a yÃ¼kseltilecek, kÃ¶mÃ¼r tÃ¼ketiminin toplam enerji tÃ¼ketimindeki payÄ± ise yÃ¼zde 58’in altÄ±na indirilecek. BÃ¶ylece, temiz enerji, 13. BeÅŸ YÄ±llÄ±k Ulusal KalkÄ±nma PlanÄ±’nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde, Ã‡in’de enerji arzÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n ana yapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturacak.”

Temiz enerji tedbirleri geliyor

Temiz enerji konusundaki hedeflere ulaÅŸmak iÃ§in Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti bir dizi tedbir alacak.

Ã‡in Devlet Enerji MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Li Yangzhe, Ã‡in’in fosil dÄ±ÅŸÄ± enerjiyi geliÅŸtireceÄŸine iÅŸaret ederek, bir grup hidroelektrik ve nÃ¼kleer elektrik santralinin inÅŸasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racaklarÄ±nÄ±, rÃ¼zgÃ¢ra ve gÃ¼neÅŸe dayalÄ± elektrik gibi yenilenebilir enerji kullanÄ±mÄ±nÄ± teÅŸvik edeceklerini sÃ¶yledi.