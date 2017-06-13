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13 Haziran 2017
Ekonomi, Teknoloji

Aydın’da “Geleceği Yazacak Kadınlar” projesi eğitimleri başladı

TOBB ve Turkcell ortaklığında Mayıs ayı başında hayata geçen, Aydın oda ve borsaları ile TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “Geleceği Yazacak Kadınlar” projesinin mobil teknoloji eğitimleri başladı.
10-11 Haziran’da Android 201 konusunun anlatıldığı eğitim, AYTO eğitim salonunda gerçekleştirildi.

17-18 Haziran’da Android 301 ve 8-9 Temmuz’da Android 401 konularının anlatılacağı eğitimler de yine AYTO Eğitim Salonunda gerçekleştirilecek.
Projeye seçilen kadınlara, yazılım ve Android mobil uygulamalar konularının anlatıldığı eğitimlerde, kadınları yazılım konusunda donanımlı hale getirerek, bu alandaki istihdam kapasitelerini ve girişimciliklerini arttırmak amaçlanıyor.İlk gün yapılan eğitimin ardından görüşlerini aldığımız TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “TOBB’a bağlı Aydın Oda ve Borsaları olarak bugüne kadar kadın üyelerimiz için geliştirdiğimiz projelerle kadının ekonomik hayatın içerisinde yer almasının ne kadar önemli olduğunu birçok kez ortaya koymuştuk. Şimdi, ulusal ölçekte gerçekleşen ve Türkiye’nin iki önemli kurumu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Turkcell işbirliğiyle hayata geçen Geleceği Yazacak Kadınlar Projesi’nin ilk eğitimini Oda binamızda gerçekleştirdik. Toplam 3 etapta gerçekleşecek eğitimler sonucunda inanıyorum ki Aydınlı kadınlarımız geliştirecekleri başarılı projelerle öncelikle kendi ekonomilerine ardından Aydın Ekonomisine önemli katkılar sunacaklardır. Aydın Ekonomisinin Aktörleri olarak kadın üyelerimize her zaman pozitif ayrımcılıkla yaklaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum ki daha çok kadının ekonominin başat aktörü olarak ekonomik hayatın içine girmesi Aydın için itici bir güç olacaktır” dedi.

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(İHA)

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