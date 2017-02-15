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15 Şubat 2017
Asayiş, Sultanhisar

Tanju’nun ölümü Demirhan’ı yasa boğdu

Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen kazada 28 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ilçeye bağlı Demirhan Mahallesini yasa boğdu. Köyde çok sevilen talihsiz genç gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay sabaha karşı Denizli-Aydın karayolunun içinden geçtiği Sultanhisar Atça kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; köydeki arkadaşları ile gece çorbacıya inen Tanju Akkoyun karayolunda karşıdan karşıya geçtiği sırada Denizli istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan otomobil çarptı. Kazada Tanju Akkoyun olay yerinde hayatını kaybederken, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü A.G. de gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatırken, otopsisi yapılan Tanju Akkoyun ikamet yeri olan Sultanhisar Atça Mahallesi üzerindeki Demirhan kırsal mahallesinde toprağa verildi.
Köyünde herkes tarafından sevilen Tanju Akkoyun’un ölümü herkesi üzdü. (İHA)

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