Sultanhisar’da yangın

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen arazi yangınında yaklaşık 80 dekar tarım arazisi ve çok sayıda asırlık zeytin ağacı yandı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde özel bir firmaya ait meyve suyu fabrikası yanında bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait zeytinlik arazide başladı. Kısa sürede büyüyen yangında rüzgarın etkisi ile alevlerle mücadelede güçlük yaşanırken yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yanı sıra Sultanhisar Belediyesi’ne ait iş makineleri de müdahale etti. Vakıflara ait araizden özel mülkiyetlere de sıçrayan yangın akşam hava kararmaya yakın kontrol altına alınabildi. Yangında çok miktarda zeytin ağacı da yanarken çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havaların kurak gitmesi nedeniyle arazi yangınları bakımından en riskli dönemlerin yaşandığını belirten Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da söndürme çalışmalarını takip etti. Söndürme çalışmalarına belediye personeli ve vatandaşlar da kazma kürekle katılırken, yangının hava kararmadan söndürülmesi herkesi sevindirdi. (İHA)