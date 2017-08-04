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04 Ağustos 2017
Çevre, Sultanhisar, Yaşam

Sultanhisar’da dolu üreticiyi perişan etti

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinin dağlık mahalleleri olan Kılavuzlar, Uzunlar ve Malgaç Mustafa’da yarım saat süren dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi. Bazı kuşların da telef olduğu dolu yağışında mağdur olan üreticiler, ürünlerinde yüzde 80’e yakın zarar olduğunu iddia etti.
Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra ani gelişen şiddetli fırtına ile başlayan dolu yağışı Sultanhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Kılavuzlar, Uzunlar ve Malgaç Mustafa mahallerinde etkili oldu. Dolu yağışından en fazla etkilenen mahalle olan Uzunlar Mahalle Muhtarı Mesut Bayraktar, çiftçinin mahsulünün telef olduğunu ifade ederek, “15.30 sıralarında aniden bastıran fırtına ile birlikte dolu yağışı başladı. Ceviz büyüklüğünde gökten yağan dolu incir, ceviz ve Antep fıstığı ağaçlarına büyük zarar verdi. Etkili dolu yağışı sırasında ürünlerimizin yüzde 80’i telef oldu. Geri kalanlar ise dolu yarası nedeniyle işe yaramayacak. Kısacası Uzunlar Mahallesi, Kılavuzlar Mahallesi Kuzeyi ve Malgaç Mustafa olmak üzere yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda etkili olan dolu yağışı bizi perişan etti. Doludan kuşlar bile zarar gördü. Çok üzgünüz” dedi.
Dolu yağışından köylünün zarar gördüğünü öğrenen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Uzunlar Mahalle Muhtarı Mesut Bayraktar’ı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Öte yandan Valilik tarafından dolu yağışından sadece 15 dakika sonra saat 15.45 sıralarında Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasını ilgili yerlerle paylaştığı öğrenildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “İzmir radarından elde edilen verilere göre Aydın’ın doğu ilçelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 6 saat içinde Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak, Buharkent, Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinde kısa süreli kuvvetli ve yerel dolu yağışı ile birlikte olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, lokal su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Kısa süreli yağan ve çiftçiyi perişan eden dolu yağışı geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaşanan ve büyük zarar veren dolu yağışını bir kez daha hafızalarda tazelenmesine neden oldu. (İHA)

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