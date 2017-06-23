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23 Haziran 2017
Asayiş, Sultanhisar

Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralan 3 çocuk babası şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aydın- Denizli Karayolu Atça mevkiinde park halindeki tıra çarpan 3 çocuk babası 52 yaşındaki Ahmet Savranoğlu geçtiğimiz gün ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Çarpmanın şiddeti ile başına darbe alan ve beyin ameliyatı geçiren Savraoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Savraoğlu, Dallıca’daki bir alışveriş merkezinden henüz yeni emekli olmuş, ve Nazilli’de çalıştığı Halk Ekmek’ten evine dönerken kaza geçirmişti. (İHA)

 

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