İki arkadaş ölümden döndü

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde evlerine gitmek için motosikletle yola çıkan iki arkadaş önlerine çıkan kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kanlar içinde yola savrulan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi Denizli-Aydın karayolu üzerinde gece saat 23.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Aydın’dan Atça’daki evlerine gitmek için Sedat G. ile birlikte 09 Z 1621 plakalı motosikletle yola çıkan Veli K., Kavaklı mevkiine geldiğinde yolun karşısına geçmek isteyen kamyonete hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan gençler kanlar içinde kaldı. Görgü tanıklarının zamanında müdahalesiyle yol kenarına alınan yaralılar, başka araçların altında kalmaktan kurtuldu. Motosikleti kullanan Veli K.’nin yüzü başına aldığı darbe nedeniyle kanlar içinde kaldı. Ambulans gelinceye kadar yerde bekletilen 18 yaşındaki genç, acılar içinde kıvrandı.

Motosikletin arkasında oturan Sedat G. ise girdiği şokun etkisinden çıkamayarak bilinçsizce yol kenarında olanları izledi. Kamyonet sürücüsü Sedat Y. kazanın şaşkınlığı ile “Ben yolun karşısına geçmeye çalışıyordum. Trafik ışıkları yanmıyordu. Bu çocuklar Aydın istikametinden geliyordu. Bir anda bana çarptılar” diyerek yaşananları anlattı. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kaza hakkında soruşturma başlattı. (İHA)