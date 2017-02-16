Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı

Sağlık-Sen Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, hasta nakline giderken kaza yapan ambulansta görevli sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sultanhisar 112 Acil Servis Komuta Merkezi’nde görevli Ö.Ö. yönetimindeki 09 ACS 02 plakalı ambulans, Nazilli Devlet Hastanesi’nden Aydın’a sevk edilecek acil bir hastaya ulaşmak üzere seyir halindeyken Nazilli-Aydın karayolu Atça Mahallesi Heykel Kavşağında yolcu minibüsüyle çarpışmış, kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisiyle minibüste bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Kazada yaralanan 112 görevlilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer, “Bu gün vaka nakli sırasında Sultanhisar 112 Acil Servis ekibimiz maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Ekip arkadaşlarımızın durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Kaza geçiren arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi. (İHA)