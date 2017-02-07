Domuz Avına Giden Şahıs Kendini Vurdu

Aydın’da domuz avına giden iki arkadaştan biri otomobilden tüfeğini alırken tüfeğin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken yeğeninin hayatını kaybettiğini öğrenen ve yeğeni ile aynı ad ve soyadı taşıyan Ali Karataş da kalp krizinden hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Sultanhisar’da yaşayan Ali Karataş arkadaşı Ali K. ile birlikte dün akşam saatlerinde çilek seralarına zarar veren domuzları engellemek için domuz avına çıktı. Otomobille karayolunun alt kısmında yer alan bölgeye giden iki arkadaştan 41 yaşındaki Ali Karataş iddiaya göre otomobilden silahını alırken silahın ateş alması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda Ali Karataş’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken birlikte ava çıktığı arkadaşı Ali K. ise ifade vermesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

Yeğeninin öldüğünü öğrendikten sonra hayatını kaybetti

Bu arada Ali Karataş ile aynı ad ve soyadı taşıyan 83 yaşındaki amca Ali Karataş acı haberi alınca fenalaştı. Bir süredir rahatsız olduğu öğrenilen amca Ali Karataş Adli Tıp’tan gelecek yeğenin cenazesini beklerken bir anda hayatını kaybetti. Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin aynı gün hayatını kaybetmesi herkesi üzdü. (İHA)